عفرين.. مقتل شابة كوردية إيزيدية على يد فصائل المعارضة المسلحة

رووداو – أربيل/ أقدمت فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا على قتل فتاة كوردية إزيدية تبلغ من العمر (23) عاماً في مدينة عفرين بكوردستان سوريا.

وأفاد مصدر خاص لشبكة رووداو الإعلامية بأن “فصائل المعارضة المسلحة قتلت فتاة كوردية إزيدية في مدينة عفرين”.

وأضاف المصدر من خلال تسجيل صوتي أرسله إلى رووداو موضحاً فيه أن “الفتاة الكوردية الإزيدية التي قتلت في عفرين تدعى، نرجس داوود، (23) عاماً من أهالي قرية (كيمار) وكانت تقيم في مدينة عفرين وهي حاصلة على شهادة البكالوريا (الثانوية) لكن الأوضاع الأمنية الصعبة منعتها من الالتحاق بالجامعة”.

وأشار إلى أنه “إلى الآن لم يعرف الفصيل المسلح الذي نفذ عملية القتل”.

وبحسب المعلومات فإن “نرجس داوود، كانت تعمل في منظمة الدفاع المدني بعفرين، وكان بحوزتها رواتب الموظفين لتوزعها عليهم”، موضحاً أن “مسلحي الفصائل المعارضة بعد أن قتلوها سرقوا الأموال أيضاً”.

وتسيطر الفصائل السورية المسلحة التابعة لتركيا على منطقة عفرين بكوردستان سوريا منذ تاريخ 18/3/2018، بعد أن خاضت معارك عنيفة مدعومةً بالجيش والطيران التركيين ضد وحدات حماية الشعب الكوردية استمرت 58 يوماً.

وبعد سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين بكوردستان سوريا يوم الأحد 18/3/2018، بدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب وسرقة كل شيء، بدءاً من الدجاج والمواشي، وصولاً إلى السيارات والآليات الزراعية وأثاث ومحتويات المنازل، ومع انطلاق موسم الحصاد، يبدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب المنتجات الزراعية، ومحاصيل الزيتون والرمان أيضاً، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب واضطهاد وخطف المواطنين واقتحام بيوتهم وانتهاك حرماتها دون أي رادع، إلى جانب عمليات التغيير الديموغرافي من خلال توطين العرب والتركمان القادمين من مناطق سورية مختلفة، وسلب المنطقة هويتها وملامحها الكوردية بشكل شبه كامل، وسط صمت دولي.