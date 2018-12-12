عبد المهدي يقيم حفل استقبال لنادية مراد ويتعهد بتحقيق العدل وإعادة جميع النازحين الى مناطقهم

رووداو – أربيل/ تعهد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، خلال حفل استقبال وتكريم أقامه للناشطة العراقية الفائزة بجائزة نوبل للسلام، نادية مراد بتحقيق العدل وإعادة جميع النازحين والمهجرين الى مناطقهم.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، ان “عبد المهدي اقام حفل استقبال وتكريم لمراد بحضور عدد من المواطنات الايزيديات”، مؤكدا ان “النصر لم يتحقق بالرصاص والمقاتلين فقط رغم اهمية دورهم وانما بصمود العراقيين والعراقيات ومقاومة الظلم والارهاب وظروف الاسر والانتهاكات الفضيعة التي ارتكبتها عصابة داعش”.

واضاف “نستقبلكم اليوم في بغداد استقبال الابطال تزامنا مع ذكرى النصر على داعش ونحن فخورون بك والشعب العراقي كله فخور بإبنته نادية مراد التي عبرت بمواقفها عن معاناة وصمود جميع العراقيين والعراقيات من مختلف الطوائف والمكونات والمضطهدات منهن بشكل خاص في مواجهة داعش وفضحت جرائم هذه العصابة المجرمة امام العالم اجمع وانتصرت لقضية شعبها العادلة”، واصفا الايزيديين بـ “انهم احدى جواهر والوان الطيف العراقي المشعة في تنوع شعبنا ومصدر من مصادر قوته”.

ودعا عبد المهدي مراد الى “الاستقرار في بلدها ومساعدة اخواتها العراقيات في الدفاع عن حريتهن وحقوقهن وتعزيز دورهن في المجتمع”. متعهدا بـ “تحقيق العدل والانصاف لجميع العراقيين واعادة جميع النازحين والمهجرين والمفقودين واعمار مدنهم”.

من جانبها، اعربت الناشطة نادية مراد عن “شكرها لعبد المهدي على هذا الاستقبال، وهي سعيدة بعودتي لبلدي ولتسلمي جائزة نوبل للسلام مع ذكرى النصر على داعش التي اجرمت بحق جميع العراقيين وليس الايزيديين فقط”، مشيرة الى ان “هدف داعش من جرائم السبي والاغتصاب البشعة هو تدمير مجتمعنا وزرع التفرقة بين العراقيين وامتهان كرامة المرأة العراقية”.