أكتوبر 08, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

عايده بدر: تهنئة للايزيديين من مصر الحبيبة إلى لالش المقدس

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
22 مشاهدة

أخواننا وأخواتنا الايزيديون الأعزاء من القلب أرسل لكم تهنئة بمناسبة عيد “الجما”

في مثل هذا الوقت من كل عام تبدأ مراسيم هذا العيد المقدس عيد “الجما” … وإنه ليسعدني أن أتقدم بخالص التهاني و المباركات لكم.. هذا العيد الذي يحمل معه تاريخ طويل من عمر الإنسانية هو تاريخ وعمر الايزيدية على الأرض ..


كل عام و أنتم بألف خيرجميعا وكل الطيبون أمثالكم بألف خير .. أتمنى أن يعم السلام و الآمان والبركات بينكم دائما …وأنتم أهل النور تنشرونه للعالم أجمع بأرواحكم الطيبة الراقية
كل المحبة والتقدير لكم أخواني وأخواتي أرسلها لكم من مصر الحبيبة إلى لالش المقدس
أجمل التهاني و الأمنيات وعيد يعم بالفرح والسعادة علينا جميعا

عايده بدر
القاهرة/ مصر الكنانة
6-10-2018

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.