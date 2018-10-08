عايده بدر: تهنئة للايزيديين من مصر الحبيبة إلى لالش المقدس

أخواننا وأخواتنا الايزيديون الأعزاء من القلب أرسل لكم تهنئة بمناسبة عيد “الجما”

في مثل هذا الوقت من كل عام تبدأ مراسيم هذا العيد المقدس عيد “الجما” … وإنه ليسعدني أن أتقدم بخالص التهاني و المباركات لكم.. هذا العيد الذي يحمل معه تاريخ طويل من عمر الإنسانية هو تاريخ وعمر الايزيدية على الأرض ..



كل عام و أنتم بألف خيرجميعا وكل الطيبون أمثالكم بألف خير .. أتمنى أن يعم السلام و الآمان والبركات بينكم دائما …وأنتم أهل النور تنشرونه للعالم أجمع بأرواحكم الطيبة الراقية

كل المحبة والتقدير لكم أخواني وأخواتي أرسلها لكم من مصر الحبيبة إلى لالش المقدس

أجمل التهاني و الأمنيات وعيد يعم بالفرح والسعادة علينا جميعا

عايده بدر

القاهرة/ مصر الكنانة

6-10-2018