عايده بدر: تعزية في وفاة سيادة الأمير تحسين بك

تعازينا الصادقة أخواننا وأخواتنا الايزيديين في كل مكان

تلقينا ببالغ الاسى والحزن نبأ رحيل سيادة الأمير تحسين بك سعيد إلى الى جوار ربه بعد صراع مرير مع المرض ..

التقيت سيادة الأمير تحسين بك في عيد الجما عام 2011 في معبد لالش وكان بغاية الرقي والتحضر وتحدث بسماحة كبيرة عن إلتقاء الأديان ورحب بحضوري ومشاركتي لهم في عيدهم الكبير وعبر بترحيبه الراقي عن حبه لمصر الكنانة .. الرحمة والمغفرة والسلام لروحك أميرنا العزيز وفي جنة رب العالمين … تعازينا لكم جميعاً اخواننا الأعزاء وجعلها الله آخر الأحزان وألهمكم الصبر والسلوان. ..

عايده بدر