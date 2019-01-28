عارف رمضان: برقية عزاء برحيل امير الايزيديين تحسين سعيد بك

برقية عزاء برحيل امير الايزيديين تحسين سعيد بك

ببالغ الحزن والاسى، تلقت مؤسسة سما للثقافة والفنون خبر رحيل امير الايزيديين في كردستان والعالم الامير تحسين سعيد بك، في احدى المشافي الالمانية صباح يوم الاثنين 28/1/2019.

نتقدم بتعازينا الحارة والصادقة الى عائلة الراحل والى المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى والى الايزيديين وعموم الشعب الكردي .

واننا نعتبر رحيل الامير خسارة للايزيديين، وللشعب الكردي نظراً لما كان يتحلى به الامير من حكمة ومعرفة وكان يحظى بأحترام الجميع وكذلك بعلاقات واسعة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، منذ اكثر من سبعة عقود امضاها في خدمة الايزيديين والكرد.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته يغفر له ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

وانا لله وانا اليه لراجعون.

عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون

هه ولير 28-1-2019