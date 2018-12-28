عائلة مترجم إيزيدي تصل أمريكا بعد 11 عاما على مقتله

ذكرت صحيفة “ستارز أند ستربز” الأخبارية الأمريكية، أن عائلة مترجم عراقي من المكون الإيزيدي، وصلت إلى الولايات المتحدة بعد 11 عاما من مقتل ابنها المترجم.

وقالت الصحيفة التي تغطي اخبار الجيش الأمريكي ومدنيي وزارة الدفاع والمقاولين وعائلاتهم، في تقرير لها، أمس الأربعاء، 26 كانون الأول 2018، إنه بعد 11 عاما من مقتله، وصلت عائلة مترجم عراقي إيزيدي إلى مدينة لنكولن عاصمة ولاية نبراسكا الأمريكية لتحتفل بعيد الميلاد، وهو الأول لها، خارج العراق.

وأضافت أن ” بركات علي بشار” المعروف لدى القوات الأمريكية باسم “آندي”، قتل أثناء محاولته حماية ضابط أمريكي من تفجير انتحاري بالقرب من الحدود العراقية السورية في أيلول عام 2007، ووفقا للضابط “جي ماكبرايد” كانت كلمات بشار الأخيرة قبل لفظ أنفاسه “اعتني بابني وزوجتي”.

وأوضحت انه بعد أن أُجبر أفراد عائلة بشار على الفرار من منزلهم بالقرب من جبل سنجار في عام 2014 هربا من تنظيم داعش وانتهى بهم المطاف في مخيم للنازحين في بمحافظة دهوك، بدأت جهود رفاق بشار السابقين في القوات الأمريكية لإحضار عائلته إلى الولايات المتحدة.

وبعد أشهر من كتابة الجنود رسائل تدعم طلب العائلة للحصول على تأشيرة الهجرة، وكيف أنهم يدينون له بحياتهم، تم الرد هذا الشهر على طلباتهم ومنحت العائلة تأشيرات هجرة، عادة ما تمنح لأقارب الذين عملوا مترجمين مع القوات الأمريكية في العراق.

يذكر ان عائلة بشار، التي وصلت إلى الولايات المتحدة تضم شقيقه عزيز [31 عاما]، وأرملته ليلى وابنها كينان [11 عاما] وأمه تيكوز [62 عاما]، كما وأحضر عزيز معه زوجته وابنته كارين [خمسة أشهر] وابنه البالغ من العمر أربع سنوات ويدعى أندي أيضا تيمنا بأخيه.