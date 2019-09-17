طاقم فلم (الموسم المحروق) يزور مركز لالش وتم تكريمهم بدرع لالش

اعلام مركز لالش/ دهوك

زار مركز لالش الثقافي والاجتماعي اليوم الاثنين 16/9/2019 طاقم فلم الموسم المحروق وكان في استقبالهم السيد شيخ شامو شيخو رئيس الهيئة العليا للمركز.

خلال اللقاء عبر السيد عادل عبدو المنتج و الممثل الرئيسي في الفلم عن شكره لرئيس مركز لالش لدعمه ومساندته لإنجاح الفلم. من جانبه هنئ رئيس المركز طاقم الفلم بالجهد والعمل الجدي والدؤوب لإنجاح الفلم. مؤكدا بان سيناريو وقصة الفلم عبرا بشكل حقيقي عن جينوسايد الايزيدية وقدم للمشاهد صورة واضحة عن ما حدث للايزيديين من ابادة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في المجال الفني وان يصل نتاجهم الى المهرجانات العالمية. كما واشار الشيخ بان مركز لالش سيدعم بقدر المستطاع هكذا افلام. وخلال اللقاء كرم طاقم الفلم بدرع لالش من قبل الشيخ لجهودهم المبذولة .

من جانبه اوضح السيد اندرو كابي مونتير الفلم، بان الموسم المحروق سيكون وثيقة مهمة لجرائم داعش وما سببه من اذى بحق المجتمع الايزيدي، موكدا بانهم سيحاولون اشراك الفلم بمهرجانات عالمية مهمة .

الجدير بالذكر بان فلم الموسم المحروق تم عرضه لأول مرة في مهرجان دهوك السينمائي السابع للعرض فقط وبطلب من السيد ديفيت كابي مخرج الفلم.