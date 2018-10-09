أكتوبر 09, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

ضمن نشاطات مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني لهذا اليوم

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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ضمن نشاطات مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني لهذا اليوم
– بتوجيه من السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي زرنا اليوم مزار الشيخ مند باشا والتقيا السيد دخيل ميرزا مجيور المزار لاجل إيصال تبرع قدره مليون دينار مقدم من قبل السيد شيخ خيري شيخو اخ السيد شيخ شامو والسيد كيجو ابو سلام للغرفة الملاصقة للمزار لاستكمال إعمارها وتمشية ملاحقات واحتياجات اخرى للغرفة
– زيارة الى مديرية تربية بعشيقة وتقديم التهاني والتبريكات للاستاذ جمعة خدر سليمان لمناسبة تسنمه معاون مدير التربية ، حيث تمنينا له كل الموفقية والنجاح في عمله الجديد.

 

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