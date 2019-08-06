صور.. أهالي عامودا بكوردستان سوريا يستنكرون الإبادة الجماعية بحق الكورد الإيزيديين

رووداو – عامودا/ خرج المئات من أهالي بلدة عامودا في منطقة الجزيرة بكوردستان سوريا، إلى الساحات والشوراع بمناسبة الذكرى الخامسة للمجزرة التي تعرض لها الكورد الإزيديون على يد تنظيم “الدولة الإسلامية – داعش” في سنجار عام 2014.

وانطلقت المسيرة المنددة بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الإزيديون، من ساحة “المرأة الحرة” إلى ساحة “سنجار” في بلدة عامودا، ورفع الأهالي صور الضحايا وشعارات التنديد.

وفي يوم 3 آب/أغسطس من عام 2014، شنَّ تنظيم “الدولة الإسلامية – داعش” هجوماً همجياً على قضاء سنجار والمناطق المحيطة به، وقتل الآلاف من الكورد الإزيديين، كما اختطف آلاف الفتيات والنساء والأطفال، فضلاً عن تدمير عشرات المزارات الدينية، فيما لايزال مئات الآلاف من النازحين والمهجرين عاجزين عن العودة إلى ديارهم ومناطقهم.