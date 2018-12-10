لمناسبة حلول صيام وعيد ايزي المبارك:

صندوق الامير تحسين سعيد علي يقدم مساعدات مالية للنازحين الايزيديين.

اعلام المجلس

لمناسبة حلول صيام وعيد ايزي؛ وزع السيد حازم تحسين سعيد (وكيل سمو الامير تحسين سعيد علي) مساعدات مالية للنازحين الايزيديين.

وقال السيد حازم تحسين سعيد: سنويا يوزع المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى ومن صندوق الامير تحسين سعيد علي مبالغ مالية للمحتاجين.

مبينا جنابه بان: تم توزيع حوالي (14،350،000) اربعة عشر مليون وثلاثمائة ألف دينار عراقي لعدد من النازحين الايزيديين السوريين والشنكالين.

موضحا بان: المساعدة شملت(33) شخص من نازحي عفرين بواقع (200) الف دينار للفرد الواحد. و(60) شخص من نازحي شنكال بواقع (100) الف دينار للفرد الواحد ومساعدة متنوعة أخرى شملت (35) شخص بواقع (50) الف دينار للفرد الواحد.

مشيرا بان: يسعى المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى الى تقديم الدعم المالي لمساعدة المحتاجين في المناسبات والاعياد.