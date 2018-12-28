صدور تقويم لالش 2019

اعلام مركز لالش

ضمن نشاطات الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي مع اطلالة كل عام جديد هو اصدار تقويم يشمل تواريخ كافة الاعياد والمناسبات والطوافات كون الاعياد والطوافات يتم تثبيتها حسب اليوم والتاريخ الشمسي الذي يسبق التاريخ الميلادي بـ 13 ثلاثة عشر يوما وان هذه التواريخ تتغير سنويا لانها مرتبطة بالحساب الفلكي وحركة الابراج والشمس والقمر.

وصدر مؤخرا عن مركز لالش التقويم السنوي للعام 2019 لتسهيل الاطلاع و التثبت من تاريخ الاعياد والطوافات للايزديبين.

و يمكن الحصول على نسخة مجانية من هذا التقويم من فروع ومكاتب مركز لالش في جميع مناطق تواجد الايزديين.