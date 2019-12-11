صحفية و كاتبة سويسرية تزور مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

زارت السيدة ماريا الصحفية و الكاتبة السويسرية مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان بمعية السيد كريم سليمان عضو الهيئة العليا لمركز لالش / دهوك و مستشار المجلس الروحاني ، حيث أستقبلت الكاتبة من قِبَل السيد آزاد مراد حاجي مسؤول مركز لالش / الشيخان و كان الغرض من هذه الزيارة هو تقديم مساعدات مالية لعدد من العوائل الإيزيدية المهجرة من رۆژ ئاڤا القاطنين في قضاء الشيخان ،

وألتقت السيدة ماريا بهذه العوائل في منازلهم و قدمت لهم مساعدات مالية و أستمعت إلى معاناتهم و صعوبة الأوضاع المعيشية التي يمرون بها و حرمانهم من أبسط حقوق الحياة ، و تعهدت الصحفية بأن لا تكون هذه الزيارة هي الأخيرة بل ستستمر بمساعدتهم ضمن الأمكانيات المتوفرة و بعد الأنتهاء من هذه الزيارة شكرت السيدة ماريا السيد كريم سليمان و مركز لالش / الشيخان لتعاونهما معها في إيصال هذه المساعدات ، و من الجدير بالذكر أن الصحفية سبق و أن زارت في تسعينيات القرن الماضي قضاء شنگال و ألتقت بالكثير من الإيزيديين و تعرفت على العادات و التقاليد التي يمارسها الإيزيديون و قالت أنها صديقة قديمة للإيزيديين .

وجرت الزيارة في يوم الجمعة المصادف 6/12/2019.