شيخ شامو: تقييم مركز لالش من قبل فخامة بارزاني انجاز تاريخي كبير

اعلام مركز لالش / دهوك

اكد السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش دهوك بان نجاح العملية الانتخابية لبرلمان كوردستان هو انتصار كبير للعملية الديمقراطية في كوردستان، مؤكدا بان حصول المرشحة الايزدية هدية شيخ مراد على الاصوات اللازمة للفوز كان بتشجيع ودعم القيادة السياسية خصوصا فخامة الرئيس مسعود باررزاني، كما واكد على ان الكلمة التاريخية التي القاها الرئيس بارزاني اثناء الاجتماع الخاص مع اعضاء مركز لالش ونخبة من المثقفين الايزيديين و قيّم فيها دور مركز لالش يعد انجازا تاريخيا كبيرا لمركز لالش.

واشار الشيخ شامو خلال الاجتماع الرسمي لمركز لالش الذي عقد اليوم الاثنين 15/10/2018 بان نيل نادية مراد جائزة نوبل للسلام انجاز كبير للشعب الكوردي عموما والمجتمع الايزدي خصوصا.

ولفت الشيخ شامو الى انه كان هناك ترتيب وتنظيم تام خلال مراسيم عيد الجما في معبد لالش للعام الجار ، منوها الى الزيارة المهمة التي قام بها السيد سيروان بارزاني الى معبد لالش خلال مراسيم العيد.

وفي جانب اخر من الاجتماع هنئ رئيس المركز السيد سيدو جتو بمناسبة تسليمه منصب رئيس مجلس محافظة نينوى، كما هنئ ايضا جميع كوادر والعاملين في جريدة دةنكى لالش بمناسبة مرور 14 عاما على تاسيسها كما وثمن الدور الفعال الذي ادته الجريدة على مستوى المجتمع الايزدي، وطلب السيد شيخ شامو من رؤساء الفروع بان يبدأوا بفتح باب الانتساب للاعضاء الجدد من خلال استمارة خاصة بالتقديم للذين يرغبون بالانتساب للمركز وتحديد سقف زمني لانعقاد المؤتمر الرابع عشر للمركز.

وتم خلال الاجتماع الحديث مطولا عن ابرز نشاطات وفعاليات مكاتب ومراكز لالش في الفترة القريبة الماضية.