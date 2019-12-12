شمول (84) يتيم الأبوين في اليوم الأول

كبرنامج سنوي لمركز لالش بمناسبة عيد صوم أيزي لمساعدة المتعففين من نازحي شنكال ممنيسكنون في مخيمات النازحين في اقليم كوردستان،

فقد قام اللجنة المشكلة لتوزيع مساعداتمركز لالش في يوم الأربعاء المصادف 2019/12/11 بإيصال تلك المساعدات لأربعة وثمانون (84) يتيما لأبوي في مخيمات (الداودية، بيرسڤئ1، بيرسفئ2،دركارئ، جم مشكو، باجدكندالا وقاديا ) في اليوم الأول من حملة مركز لالش لدعم الفقراء وبواقع (50000) دينار لكل واحد منهم بالتعاون والتنسيق مع لجان حزب الديمقراطي الكوردستاني وإدارات تلك المخيمات.