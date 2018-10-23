أكتوبر 23, 2018

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

شبيبة كوردستان توزع تجهيزات رياضية ببعشيقة

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فى :شؤون ايزيدية
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شبيبة كوردستان توزع تجهيزات رياضية ببعشيقة

إعلام لجنة باشيك

برعايه الأستاذ عامر نهرو كاكائي مسؤول مكتب جماهيري في الفرع الرابع عشر من الحزب الديقراطي الكوردستاني قامت اللجنة العليا في الموصل لاتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني بتوزيع تجهيزات رياضية في منطقة بعشيقة وبحضور النائب شيخ شيروان الدوبرداني عضو برلمان العراقي وبحضور جمهور غفير من الرياضيين من منطقه بعشيقة.

وشكر الرياضيين والشباب في منطقة بعشيقة الأستاذ عامر نهرو كاكائي والشيخ شيروان الدوبرداني على توفير التجهيزات الرياضيه ودعم الشباب والرياضيين في منطقه بعشيقة.

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