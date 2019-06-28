شباب وشابات باعدرى يشاركون في مسابقة لمركز لالش باعدرى

إعلام مركز لالش باعدرئ

بهدف تغير الأجواء والابتعاد عن الروتين في الحياة اليوميه، بتاريخ 27/6/2019 نظم مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع في مبنى المركز مسابقة ثقافيه و علميه لست و ثلاثين متسابقا ومتسابقة من شباب باعدري والنازحين بحضور مسؤول مركزنا السيد خلات باعدري وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للمركز بالإضافة إلى رواد المركز ومحبيه.

بدات الفعالية بتقسيم المشاركين إلى مجاميع وكل مجموعة ضمت اربع مشاركين، بعدها تم توزيع الأسئله المعدة من قبل مركز المذكور على المجاميع وسط جو ساده الهدوء والفرح و الانسجام مع الأمسية الجميلة.

في هذ الشأن صرح مسؤول المركز قائلا : بعد انتهاء الامتحانات النهائية للسنة الدراسية راينا من الواجب إقامة مثل هكذا فعاليات لهم بغية تلطيف اجوائهم بعد سنة كامله من التدريس وبذل جهد مستفيض، واستمر السيد خلات باعدري بقوله نحن كمركز ثقافي نهتم بكافة الشرائح وفي وجه الخصوص الطلبة لكونهم الاجيال القادمه لأهل المنطقة وسيقودون قافلة الحياة بدلاً عنا..

هذا وبعد انتهاء المهلة الزمنية للمسابقة فازت مجموعة آمين شمو بالمركز الأول وأتى في المرتبة الثانية مجموعة خالد بسو، بعدها تم تكريم الفائزين بجوائز مقدمة من قبل مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرئ…

من الجدير بالذكر أن المركز المذكور ياخذ على عاتقه الاهتمام بكافة الفئات في باعدرئ لكونه المركز الوحيد في المنطقه وسبق ان قدم المزيد من الفعاليات المتنوعة خدمة لصالح العام.