شبابنا بين التفوق العلمي والإبداع العملي

الباحث/ داود مراد ختاري

هكذا هم ابناء الشمس والفرمانات، يتحملون مأساة الابادات الجماعية، يقاومون الظروف الصعبة ويحاولون أن يتميزوا بتحصيلهم العلمي والابداع في مجال التطور في العالم في كافة المجالات.

حصل الطالب (مهدي صالح قوجي البيباني) على شهادة الماجستير في الهندسة المدنية/ من جامعة آغوس الدنماركية (Aarhus University )، وأكمل فصلًا دراسيًا في جامعة كاليفورنيا سان ديكو ( University of California, San Diego)بالولايات المتحدة ، وهي من العشرة الأوائل ضمن الجامعات العالمية في الاختصاص الهندسي.

وعنوان الرسالة (كيفية تحمل الهياكل والجسور والقدرة الاستيعابية للجسور الحالية في أوروبا ، بهدف تجنب الانهيار كما حدث في إيطاليا العام الماضي بجسر جنوة (Genoa Bridge ))، وجرت مناقشة الرسالة يوم 12 حزيران 2019، وحصل على درجة (جيد جداً)

وحصل مهدي على عقد دائمي كمهندس استشاري في أكبر شركة هندسية في الدانمارك.

نتمنى أن يحقق كل أهدافه بمستقبل زاهر.