سنجار.. مصرع مواطنين اثنين خلال محاولتهما إخماد حريق طال المحاصيل الزراعية

اندلع حريق في المحاصيل الزراعية بقضاء سنجار، اليوم الأحد، 9 حزيران، 2019، ما أسفر عن فقدان مواطنين اثنين حياتهما.

وقال قائممقام سنجار، محما خليل لشبكة رووداو الإعلامية: “في الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد، نشب حريق في أراضٍ زراعية بقرية بورك التابعة لناحية سنوني”.

وتابع أن “مواطنين اثنين أصيبا بحروق خلال محاولة إخماد الحريق ما أدى إلى فقدان حياتهما”.

ومضى بالقول: “إلى جانب مصرع المواطنين، أسفر الحريق عن احتراق سيارتين”، مبيناً أنه لم تتم السيطرة على الحريق حتى الآن.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة ومنها كركوك ونينوى وديالى وأسفرت عن فقدان عدد من المواطنين حياتهم.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن “حرائق محاصيل الحبوب ليست كلها أعمال عدوانية، بل أغلبها بسبب بعض الخلافات، وارتفاع درجات الحرارة”.

فيما اتهم النائب في البرلمان العراقي عن تحالف البناء، مختار الموسوي، دولاً مجاورة بالوقوف وراء حوادث حرق المحاصيل الزراعية وقال لشبكة رووداو الإعلامية: “هناك شكوك بأن دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات والأردن متورطة في حرق المحاصيل الزراعية بغية إضعاف الاقتصاد العراقي”، مضيفاً أن “هناك أهدافاً أخرى ومنها التعمد في إثارة الفتنة والتوتر بين مكونات العراق”.