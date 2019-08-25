سنجار توجه رسالة للمرجعية الدينية وكوردستان: بغداد لم تتحرك لانقاذ الايزيديات

شفق نيوز/ ناشد قائممقام قضاء سنجار النائب السابق عن المكون الايزيدي محما خليل علي آغا، الحكومة العراقية والمجتمع الدولي والضمير العالمي، انقاذ الايزيديات في مخيم الهول في سوريا، مشيرا الى ان “الايزيديات في هذا المخيم يتعرضن للضرب والاهانة”.

وقال علي آغا في بيان ورد لشفق نيوز ان “هذا المخيم الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية والمنظمات الإنسانية، تمارس فيه انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بحق الاسيرات الايزيديات اللاتي يتعرضن للضرب والاهانة تحت أنظار المنظمات الدولية، فضلا عن منعهن العودة الى ذويهم”، مبينا ان “هذا الأمر يعد نقطة سوداء في حق هذه المنظمات الدولية التي تغض النظر عن هذه الانتهاكات، فاذا كان اهتمام هذه المنظمات بالإنسان، فكان الأولى بها خلاصهم من الظلم”.

واضاف ان “ما يؤسف له هو غياب الحكومة العراقية عن هذا الأمر”، مشيرا الى ان “على الحكومة العراقية ان تتحرك بهذا الاتجاه، واذا لم نجد منها اي تحرك او اهتمام فعلى المرجعيات والمجتمع الايزيدية والشعب العراقي التحرك من منطلق حرصها والضغط على الحكومة العراقية حتى لو تطلب إقامة دعاوى قضائية ضدها وضد المنظمات الدولية والإنسانية”.

لكن خليل عول، على حكومة إقليم كوردستان في هذا الاتجاه، وقال “مثلما قامت حكومة الاقليم بالسابق بتحرير 3500 ايزيدي، نناشدها بالعمل على تخليض اخواتنا وامهاتنا الايزيديات من هذا الظلم والتحرك سريعا لانهاء هذا الملف”.

وطالب المرجعيات الايزيدية، بـ”التحرك ويصلوا أصواتهم إلى كل العالم وبكافة الوسائل ومنها الخروج بتظاهرات، والكف عن التفرقة فيما بينهم وتأجيل مشكلاتهم”، مستنكراً “السكوت الدولي عن هذه الانتهاكات الصارخة بحقوق الانسان”.

ولفت علي آغا الى ان “إحدى المفارقات الغريبة ان تقوم هذه المنظمات بنقل عوائل الدواعش وفرزهم في حين أنهم يسكتون عن نقل ضحايا داعش”.