سنجار تقدم طلباً يخص مقابرها الجماعية وتدعو لتحقيق جنائي

وكالات/ زار وفد من بعثة الامم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، قرية كوجو في قضاء سنجار، الناجية من تنظيم داعش.

وذكر بيان للبعثة ان “نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أليس وولبول، وبرفقتها مديرة مكتب منظمة اليونسكو في العراق لويز هاكستهاوزن، أجرت زيارة إلى قرية كوجو جنوب قضاء سنجار للقاء الناجين من مجزرة داعش، التي ارتكبها التنظيم في آب 2014، ولزيارة مواقع المقابر الجماعية في كوجو”.

وأضاف البيان ان “الوفد الأممي بحث المقترحات بشأن نصبٍ تذكاري في مدرسة البلدة، فيما أكد مختار كوجو وشيخ عشيرة المندكان نايف جاسم، مطالب مجتمعه بإجراء تحقيق جنائي دقيق في الأحداث المروعة التي وقعت في كوجو، داعيا إلى التنقيب الجنائي واستخراج الرفات في المقابر الجماعية في القرية”.