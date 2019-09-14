سمو الامير حازم تحسين سعيد يتفقد العوائل في مخيم ايسيان

اعلام المجلس/ بغية الاطلاع على مشاكل ومعاناة الايزيديين في المخيمات، تفقد سمو الأمير حازم تحسين سعيد مخيم ايسيان والتقى بعدد من العوائل من ذوي المختطفات. واستمع سموه الى اراء ومقترحات ذوي المختطفات من اجل العمل عليها مع الحكومتين في بغداد واربيل. وكذلك لنقل هذه المعاناة وبشكل مستمر للوفود الاجنبية التي تزور وتلتقي بجنابه.

واكد سمو الأمير حازم تحسين سعيد خلال جولته على اهمية التواصل معه وان ابوابه مفتوحة امام الجميع. وقال لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا وحقوقنا بناتنا المختطفات.