في برقية تهنئة:

سمو الامير تحسين سعيد علي: يطالب رئيس الوزراء الاهتمام بمناطق الايزيديين والبحث عن المختطفين و المختطفات على يد تنظيم داعش الارهابي..

اعلام المجلس

السيد رئيس الوزراء

الدكتور عادل عبد المهدي المحترم

تحية طيبة

اتقدم لكم بأسمي ونيابة عن ابناء الديانة الايزيدية في العراق والعالم والمجلس الروحاني الايزيدي الاعلى بأحر التهاني والتبريكات لمناسبة تسلمكم منصب رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ هذا المنصب الاهم في العراق و الاكثر قرباً لهموم ومعاناة الشارع. سائلين الله ان يسدد خطاكم.

لايخفى على حضرتكم ماعاناه المكون الايزيدي من معاناة على ايدي تنظيم داعش الارهابي ومازالت معاناة الايزيديين قائمة لحد الان بنقص الخدمات في مناطق سكناهم او في المخيمات والامن غير المستقر والصراع السياسي الدائر على اراضيهم التاريخية. بالاضافة الى صعوبه عودة النازحين لمناطقهم والمصير المجهول للكثير من بناتنا المختطفات وشبابنا المختطفين من قبل تنظيم داعش الارهابي.

املنا بكم بأن تكونوا ساهراً على خدمة العراقيين جميعاً. و الايزيديون جزء منهم لكوننا كشعب نعاني الكثير وفي مختلف الجوانب. واننا تنتظر منكم ومن مؤسسات الدولة ان تقدموا خدمات فعلية ملموسة على ارض الواقع لرفع الغبن عنا. ونوصيكم بأهلنا فهم امانه في اعناقكم ولا تجعلون التجاذبات السياسية تؤثر على نظرتكم للعراقيين وهمومهم وارادتهم وعهدنا بكم بأنكم مثال للسياسي المخضرم وصاحب الخبرة الذي نتطلع من خلالكم لبناء العراق مزدهر وان تتحقق الرفاهية لشعبه بكافة اطيافه.

سدد الله خطاكم ومن الله التوفيق.

الامير

تحسين سعيد علي

أمير الايزيديين في العراق والعالم

ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى

5/نوفمبر/2018