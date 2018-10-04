سبعة ايام عطلة رسمية للايزيديين بمناسبة عيد جه ما مع اقامة المراسيم الدينية

قررت حكومة إقليم كردستان جعل أيام عيد جما الإيزيدية عطلة رسمية للموظفين الإيزيديين في عموم إقليم كردستان”. لافتة الى أنه بامكان جميع الموظفين من اتباع الديانة الايزيدية التمتع بهذه العطلة اعتبارا من يوم 7 تشرين الاول وتستمر لغاية 13 من الشهر ذاته”، وان المواطنين الايزيديين في مناطق العراق المختلفة مشمولون بهذه العطلة.

وبقرار من المجلس الروحاني الايزيدي ستقام مراسم العيد كاملة لهذه السنة، كما ان معبد لالش سيستقبل المواطنين بهدف المشاركة في مراسيم العيد وتم توجيه عدة تعليمات للايزيديين المشاركين وكما يلي:

اجتمع المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى والهيئة الاستشارية للمجلس في معبد لالش 24/9/2018 برئاسة السيد ” عصمت تحسين بك ” نجل امير الايزيدية بخصوص عيد الجما الذي سيقام مراسيمه في يوم 2018/10/6 ولمدة سبعة ايام وحضر الاجتماع سماحة السيد ” بابا شيخ وشيخ الوزير وعدد من أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس. وقرر المجتمعون تطبيق التعليمات الآتية التي تفرض على الزائر الكريم الالتزام بها :

يجب لبس الملابس اللائقة بقدسية المزار. نزع الاحذية قبل الدخول الى المعبد. عدم جلب الآلآت الموسيقية . يفضل ان يزور الشباب وصغار السن المعبد مع عوائلهم . يمنع حمل الاسلحة داخل المعبد. فتح باب المزار من شروق الشمس الى غروبه. الالتزام بنظافة وقدسية المعبد والحفاظ على الامن. الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من المجلس.

وهذا نص القرار الصادر من رئاسة اقليم كوردستان حول اعتبار اعياد الايزيين عطلة رسمية

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان العراق

رئاسة الإقليم الرئيس

باسم الشعب قرار رقم(16) لسنة 2010

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة2005 المعدل وبناءا على ما شرعة برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (7) في 26/10/2010 قررنا إصدار:

قرار رقم (16) لسنة 2010 الصادر من برلمان كوردستان – العراق

أولا: يعتبر عيد رأس السنة للايزيديين والمصادف ليوم الأربعاء الأول من شهر نيسان بالتقويم الشرقي عطلة رسمية لإقليم كوردستان–العراق

ثانيا: تعتبر الأعياد المدرجة أدناه عطلا رسمية للايزيديين في الإقليم:

عيد (جمايي) من 7/10 لغاية 13/ من شهر تشرين الأول الميلادي من كل سنة . عيد أربعينية الصيف من 31/تموز لغاية 2/ من شهر أب الميلادية من كل سنة. عيد صوم الايزيدين ويصادف يوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول بالتقويم الشرقي.

ثالثا : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية وقائع كوردستان.

مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان – العراق

نشر في جريدة وقائع كوردستان في 6/12/0201