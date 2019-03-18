سبايا الخلافة… ” هددني ببيع ابنتي ذات التسعة أعوام إذا لم أقبل بأن يضاجعني”

كما حطم المسلحون التماثيل والآثار في الموصل، كانوا قد حطموا زوج أميرة نفسياً. كان في تلك الأيام يتعامل مع الدم ويعود معه إلى أولاده. كان يعتقد بأن داعش أراق بسيوفه من الدماء في العراق ما لا ينظفه كل ماء الوديان والأنهار، لكن أميرة كانت تشجعه على الاستمرار في طاعتهم فقط لكي يبقى بينهم ولا تؤخذ هي وأولادها إلى أسواق النخاسة.

جمعوا الكل ذات يوم، وقالوا لهم سننقلكم إلى مكان قريب من سنجار، لتعيشوا هناك مع أزواجكم وأولادكم، فرحت أميرة كثيراً لسماع ذلك الخبر، لكن عندما انطلقت القافلة، تبين أنهم كانوا يكذبون عليهم.

وبدلاً عن سنجار، تم نقلهم إلى الموصل، ليبقوا هناك 20 يوماً في قاعة أعراس كانت تستخدم للاحتفال قبل تدمير المدينة. تقول أميرة: “كانوا يأتون باستمرار ويهددون الرجال ويحذرونهم من الإقدام على أي خطأ، لأن ذلك سيؤدي إلى عقوبة لم تخطر ببالكم”.

خلال فترة العشرين يوماً تلك، كان أمراء التنظيم يخططون لطريقة يستخدمون بها هؤلاء الناس وما سيفعلون بهم. فبعد أن أسلم الرجال، كانت قوانينهم وأعرافهم تقضي بأن يسمح لهم بالإبقاء على زوجاتهم، لكن ذلك لم يكن ليخلص البنات اللواتي يبلغن من العمر عشر سنوات فما فوق، حيث كن يقعن في الفخ سريعاً بهدف استعبادهن جنسياً.

حليب سنجار

في آخر الأمر، تقرر نقلهم إلى حي الخضراء، وهناك وزعوا الرجال والنساء على مختلف الأعمال. دهشت أميرة لرؤية آلاف من الماشية تم جمعها: “كلفوا البعض بالرعي ورعاية الماشية، وعزلوا بعضهم وسلموهم أسلحة واتخذوهم حرساً، وكان منهم من أسندت إليه مهمة تصليح سيارات داعش. وكنا نحن النساء نعين الرجال، كان ذلك جيداً بالنسبة إلينا، فقد نجا زوجي من العمل في حفر القبور ودفن الجثث”.

تم تكليف أميرة وزوجها وأخيه، مع ثلاثة من الأخوال وحميه بواجب رعاية الغنم. كان عليهم في كل يوم وقبل أن توقظ الشمس العالم المنزعج والمتكرر وتضيئها، كان عليهم الخروج بالغنم لترعى، والعودة بها مع حلول الظلام إلى بيوتهم المظلمة، تلك البيوت التي كانت أكثر ظلمة من قلوبهم. ثم تتولى أميرة وسائر النساء حلب الغنم، وفي وقت معين، كان فريق جمع الحليب يظهر بسياراته، وهو مؤلف من مجموعة خاصة من مسلحي داعش: “كانوا يجمعون الحليب في أوعية كبيرة ويحملونه في السيارات ثم يذهبون”.

كان حليب غنم وماعز سنجار المنهوبة، يشكل وجبة طعام تزود المسلحين بالطاقة، وكان المسلحون في بعض الأحيان يجتمعون ويذبحون بعض الغنم ويأخذون اللحم لتوزيعه على المقرات “لكننا نحن الإزيديين لم نكن نحصل أبداً على شيء من ذلك الحليب ولا اللحم”.

كان النظام نفسه سارياً على الحقول والبساتين الزراعية، التي فر مالكوها خوفاً من داعش، تم تخصيص فريق للإشراف عليها وجني ثمارها، أما أعمال الخدمة اليومية والري وغيرها فقد أسندت للإزيديين “كانوا يأتون يومياً بسيارات لنقل المحاصيل والثمار ثم توزيعها على مقراتهم، كنا نعمل في الحقول طوال النهار ولا يحق لنا العودة بما يكفي وجبة من الطماطة”.

مرتزقة داعش

حصل هرج ومرج ذات صباح في حي الخضراء. أدركت أميرة سريعاً أنه يوم غير طبيعي وكانت تلاحظ الكره والغضب في وجوه مسلحي داعش. تبين أن عائلة إزيدية هربت “هاجمونا وقالوا أنتم تكذبون ولم تسلموا، ومازلتم تخونوننا”، كان الحاج مهدي التركماني هو من أرسل أولئك المسلحين المتعطشين للقتل وسفك الدماء، فأعادوا الوضع إلى المربع الأول وجمعوا كل الإزيديين الذين في الحي وبدأوا عزل النساء عن الرجال “جاءتني طفلة وأقسمت أنها رأت إزيدياً قام إزيديون بشد وثاقه والتصرف معه مثلما يفعل الدواعش وضربوه”.

بعد أن أخذوا الرجال، أخذوا الذكور من الأطفال من عمر تسع سنوات فأكثر.

“لم يقض علينا داعش، بل الذي زاد من ألم إبادتنا كانوا الإزيديين من مرتزقة داعش”، كلمات خرجت من فم أميرة بصعوبة بالغة.

كان الوقت ظهراً، والمكان هو السجن الذي جمعوا فيه النساء والبنات. اجتمع عدد منهم عند سيدة للترويح عنها، لكنها كانت تبكي بحرقة على أمها التي كانت تبدو غارقة في نوم عميق، وتوقفت عن التنفس. تلك الأم لم تتمكن حتى من توديع ابنتها بكلمة واحدة “لكن مسلحين جاءا وأبعدا النساء وصبا صفيحة ماء على السيدة المتوفاة وهما يقولان إنها كاذبة وتدعي الموت، كانا يريدان أن تنهض فيعاقباها على ادعائها الموت. لم يكونوا يصدقون حتى موتتنا”.

كان المرتزقة يسهلون كل شيء على داعش، كانوا يبلغونهم بكل حركة ونأمة بين البنات والنساء “كانوا قد زرعوا جواسيس بين البنات والنساء، وكان هؤلاء المرتزقة يفضحون أمر اللواتي يدعين الصمم والبكم والجنون والمرض لتجنب بيعهن والاعتداء عليهن”، كان المرتزقة العملاء يلبسون قناع الضحية عندما يختلطون بالضحايا، ويذرفون الدموع ويشكون حالهم كي لا يفتضح أمرهم.

قانون غريب

لم يكن هناك خبر عن عودة الرجال أو ظهورهم من جديد، وكان حرس السجن يردون بـ”لا أدري” و”ليس هذا من شأنكنّ” و”هؤلاء لم يعودوا أزواجاً لكنّ” على كل التساؤلات. لكن في ذلك الصباح، وصل النبأ الصادم، عندما شاهدن مجموعة كبيرة من حافلات نقل الركاب قادمة إلى السجن وأبلغوهن بالاستعداد، وعندما سألت النساء عن المكان الذي سينقلن إليه، رد مسلح ذو صوت أجش “سيأخذونكن إلى الرقة”. ما يعني أنهن لن يلتقين أزواجهن مرة ثانية وأن الستار قد أسدل على مسرح حياتهم.

وصلت قافلة الحافلات إلى الرقة، وتقول أميرة إن المسلحين بدا عليهم الفرح لوصول ذلك العدد الكبير من النساء والأطفال، فقد كان ذلك يعني لهم رواج سوق النخاسة.

تم نقل عدد من البنات والنساء إلى مكان خيل لأميرة أنه يشبه المطار. فأبلغ أحد الولاة المسلحين بأن كلاً منهم سيحصل على سبية وفقاً لمراسم معينة.

“أمرونا أول مرة بالاختلاط بالمسلحين مدة ساعة واحدة. لا أعرف المغزى من ذلك، ثم قالوا لمسلحيهم قفوا جنباً إلى جنب كجدار. ثم جعلونا نشكل جداراً مماثلاً في مواجهة المسلحين وأن نرفع رؤوسنا وننظر إليهم، بعدها أمر الوالي المسلحين بأن يحدد كل منهم سبيته في الصف”.

ورغم أنه كان بين البنات والنساء من طمع فيها أكثر من مسلح، وكان الجمال هو المعيار الحاسم، لكن كان يجب استهداف واحدة فقط. الذي أشار إلى أميرة كان مسلحاً يدعى “أبو عبيدة”، كان قد جاء من مصر إلى سوريا ليتصدى للدمار الذي خلفه بشار الأسد ليجد نفسه في صفوف داعش في النهاية. لم تنته عملية الاختيار بالفرحة لكل الرجال، لكن الذي كان يسري عنهم هو أن باب بيع وشراء السبايا كان مفتوحاً حسب فتاواهم، وبذلك يستطيعون شراء نساء أجمل: “دنا مني أبو عبيدة وقال هيا لنذهب إلى ذلك الأمير. كان الأمير جالساً على مقعد وأمامه طاولة ويقوم بتسجيل أسماء الذين اختاروا سباياهم، فسجل أسماءنا وكل البيانات على ورقة، ثم التفت إلى أبي عبيدة وقال له: مبارك عليك، إنها الآن سبيتك الشرعية، وأنت مالكها الفعلي”.

أنت أو ابنتك ذات التسعة أعوام

عندما وقعت أميرة في قبضة داعش، كان معها أربعة من الأولاد، بنت في التاسعة وأخرى في الثامنة وابنان صغيران. فتبعوا المسلح المصري مرغمين إلى البيت الذي حصل عليه من داعش. كان بيتاً كبيراً مجهزاً بكل اللوازم: “كنت أتساءل باستمرار ترى ما الذي فعله ليكافأ بهذا البيت الكبير الفخم؟ كان فيه من الأثاث ما يكفي لملء بيتين”.

مقارنة بمن رأتهم من الدواعش، بدا أبو عبيدة أول الأمر أنه ليس سيئاً جداً “لكن في أول مساء وعندما أراد مضاجعتي، ورفضت ولم أستسلم له، تغير تماماً”، كانت كمن يواجه موجة عاتية لبحر هائج بمجذاف متهرئ وقارب بلا شراع. أكد لها أبو عبيدة أنه سيحصل في النهاية على ما يريد ولن يكون في وسعها أن تفعل شيئاً “لكن الأحسن أن لا تغضبيني كي لا أؤذيك”.

كانت البنت تراقب أمها في المطبخ وهي تضع الحبوب في كفها واحدة فواحدة لتبتلعها وتنجو بفضل الموت. كانت تبكي وتطلب منها أن لا تفعل، ثم وجدت أميرة نفسها في المستشفى وقد أجري لها غسيل معدة ونقلت إلى البيت: “فجاءني أبو عبيدة مرة ثانية وقال لي هل ستقبلين؟ وإلا سأبيع ابنتك وسآتيك في كل يوم بمسلح، فرضخت واستسلمت له”.

كان التفكير في مصير ابنتيها كغيمة سوداء تغطي سماء قلب أميرة باستمرار. لأنها كانت واثقة من أن أبا عبيدة، وحتى لو كان أحسن رجال الرقة، فهو داعشي وأشد تشنجاً من أن ينفع معه حوار، فكان الخوف يخيم على أميرة وتشعر بالقلق من اليوم الذي كانت واثقة أنه قادم لا محالة.

هذا هو داعش

بعد عشرين يوماً، تقدم أبو عبيدة لخطبة فتاة عربية سورية وبعد أقل من أسبوع تزوجها وجاء بها إلى بيته الفخم. عندما وصلت (سهام) إلى البيت، كان أول ما قالته لزوجها المصري: “لا أقبل بوجود امرأة أخرى هنا”. بدأ شبح الأيام التي كانت أميرة تخشاها يلوح مع قدوم سهام: “كانت تشغّلنا أنا وبناتي حتى منتصف الليل، لم تكن تدع إحدانا بلا عمل، وفي حال إكمال كل العمل كانت تأمرنا بمسح الأبواب والشبابيك والأثاث، وكلما واجهتها مشكلة مع أبي عبيدة صبت جام غضبها على رؤوسنا أنا وأولادي، ثم اتخذت من ابنتي ذات التسع سنين خادمة خاصة لها، وبعدها أقنعت زوجها ببيع ابنتي”.

ولكي لا يسلبها أبو عبيدة ابنتها، كانت أميرة تخدم أبا عبيدة بكل جد “عندما كان يعود في المساء، كنت أغسل له رجليه في إناء من الماء الفاتر والملح، كنت أهتم به كثيراً، وأبتسم في وجهه”، لكنه ذات يوم صب ماء النار على قلبها وقال “سآخذ ابنتك وأبيعها”.

توسلت كثيراً وتشبثت برجليه، وسالت دموعها على حذائه، لكن قلباً مقفلاً منذ أمد بعيد ما كانت الدموع لتفتح أبوابه “فباع ابنتي لشخص يدعى أبو إبراهيم، وكان أيضاً مصرياً”.

أميرة: أليس ما تفعلونه جريمة، ألا تشعرون بالذنب؟

أبو عبيدة: لا، الشرع أباح ذلك.

أميرة: حتى مع طفلة صغيرة؟

أبو عبيدة: إن لم تكن الفتاة بالغة، يجوز التمتع بها.

أميرة: لكني رأيت مسلحاً ذات مرة، أخذ أختين معه؟

أبو عبيدة: هذا جائز، ولكن لا يجوز أن يضاجعهما معاً وفي نفس الوقت.

كانت أميرة متعلمة، ولا تستطيع فتح الطريق أمام البركان المتفجر في داخلها ليصب في ورقة ترسلها كرسالة إلى الإنسانية، إلى العواصم وإلى قصور الرؤساء الذين يتحدثون عن الإنسان وحقوقه. لو أنها استطاعت لكتبته لأبي إبراهيم على الأقل، لتقول له إنك أخذت مني مقلتي وحب حياتي، أنا لا أعرف من أنتم، لكن في وقت متأخر من المساء وبينما كان الأطفال ينتظرون عودته ليقبلهم واحداً فواحداً، قتلتم أباها برصاصة، ثم اختطفتموها هي أيضاً.

“لم أذق الطعام ثلاثة أيام، فلم أكن أعرف ماذا أفعل لهول المصير الذي لقيته ابنتي”. كانت أميرة في غفلة عن تخطيط سهام لأيام أكثر سواداً ستحل عليها.

ـ رووداو