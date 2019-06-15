سبايا الخلافة.. ابتاعني صدام ورفض أن أكون كل يوم في حضن داعشي جديد

رووداو- دهوك/ “لا تخافي، وأخبريه بكل شيء. لا تخجلي وحدثيه عن أول اغتصاب لك وكيف حدث”، هذا ما قالته أمها التي كانت في الصورة المأساوية في بداية الطريق الذي بدأ بقرية (كلَزَر) وانتهى في الباغوز، في حين أن ابنتها خسرت جمالها وربيع شبابها. لا تسميه حباً ولا تكرهه في نفس الوقت. ربما لا تزال (شهلاء) تفكر في تفسير لخمس سنوات من حياتها بين الحب والسبي.. “كان داعشياً مختلفاً، لم يكن يشبه الآخرين”.

لو استثنت شهلاء، الأيام الأولى من أسرها وعزلها عن عائلتها واليوم الذي تم فيه شد وثاقها واغتصابها، من سائر قصتها، فإنها ليست مستاءة من سائر أحداث حياتها في قبضة داعش. رغم أن أمها شجعتها على أن لا تخجل من رواية كل تفاصيل قصة أعوامها الخمسة، فإن قصتها كانت أشبه برواية قصة زوجين عاشا أياماً صعبة وشاقة: “كان يقول لي أريد أن أطمئن أنك ستكونين بخير حتى بعد موتي. فأنا لن أكون لك مثل هؤلاء الذين أعرف ماذا يفعلون وكيف يتصرفون، لهذا يجب أن تكوني أنت أيضاً مختلفة”.

كانت في الرابعة عشرة عندما اختطفها الدواعش، وتكاد الآن تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها. التحقت بالدراسة سنتين فقط، ثم أصرت بعقليتها الطفولية على أن تتوقف عن الدراسة، ولم تلمس رد فعل من جانب عائلتها. متوسطة القامة، لها عينان سوداوان، وبشرة حنطية، وتجري الكلمات من فمها بإيقاع ضعيف عندما تتحدث. إنها شهلاء التي تعهد لها (صدام) بأن يكون كأخ لها، لكنه تخلى عن زوجته من أجلها.

أصحاب الأموال قدموا من سوريا

كانت عائلة شهلاء منهمكة بنقل بعض مقتنيات البيت للتوجه إلى حقلهم الزراعي لجني ثمار زرعهم في فصل الخريف، لكن عندما عادوا إلى القرية لحمل المزيد من المقتنيات، كان داعش قد احتلها.

تروي شهلاء حكاية ذلك اليوم: “كنا أنا وأمي وأبي وعمي وأختي. حملونا أنا وأختي وأمي في سيارة لنجد أنفسنا في البعاج. لا أعرف إلى أين أخذوا أبي وعمي. كان ضوء النهار لا يزال مشرقاً فأخذونا إلى مكان فيه عدد من البنات وفصلونا عن أمي، وفي نفس اليوم نقلونا أنا وأختي إلى الموصل وبقيت أمي في البعاج”.

كنا في ثلاث حافلات وفي المقدمة سيارة مسلحة لحراسة القافلة وواحدة في المؤخرة. في البدء تم إنزالهن في بيت كبير فارغ بالموصل، ثم نقلوهن إلى قاعة: “بقينا في الموصل أسبوعين، تم خلالهما بيع عدد من الفتيات”. في الأيام التالية أدركت أنها كانت محظوظة عندما لم يرغب الزبائن بشرائها: “كان أغلب الزبائن ذوي لمال يأتون إلى الموصل لشراء البنات والنساء، وكان أغلبهم يأتي من سوريا”.

في بدايات احتلال سنجار، كانت هناك أموال كثيرة يجري التعامل بها في سوق بيع وشراء البنات والنساء. السؤال الذي لم تعرف شهلاء له جواباً، هو من أين جاءت كل رزم الدولارات تلك إلى جيوب الدواعش؟

لا تستطيع شهلاء أن تفسر ذلك “لكني أعرف أنهم كانوا في البداية يدفعون مبالغ كبيرة لشراء فتاة أو امرأة، لكن في السنوات التالية وعندما ساءت الأوضاع المالية لداعش، كانوا يبيعون الفتاة التي اشتروها بعشرين ألف دولار، بخمسمائة دولار فقط”.

مكثوا في الموصل أسبوعين، ثم أرسلوا قسماً من البنات إلى (تل البنات) ومنها إلى (تل قصب)، وهناك كانت مع البنات يترقبن مصائرهن، إلى أن ظهر أمامها مسلح في الخامسة والعشرين يتطلع في وجهها، وبدا من عينيه الرضا التام: “كان اسمه صدام صالح، طلب مني أن أقوم وأرافقه، لأنه ابتاعني بواحد وعشرين ألف دولار”.

وبينما كان يقلها في سيارته إلى بيته، قالت له: “كن أخاً لنا، أرجوك أن تتصرف معنا كأخ”، فالتفت إليها بوجه مطَمْئن يريد أن يبعد عنها الخوف: “لا تخافي، سنكون كأخوة لكنّ ولن نلحق بكن الأذى، أنا لن أضعك بين يدي أحد وستبقين معي وحدي”.

لكن الأمور تبدلت في الساعات التالية، وظهرت غلبة الشهوة والتعطش على وجه الشاري: “اغتصبني صدام. لن أنسى ذلك اليوم أبداً. عندما عرف أني لن أستسلم له. قيد يدي ورجلي بشدة، ولم يلتفت إلى صراخي وتوسلاتي”.

ترك زوجته وطفله

كان صدام من محافظة نينوى، وكان والداه قد توفيا منذ سنوات، وتزوج موصلية وله منها ولد. عندما تأكد له أن احتلال داعش للمدينة ليس موقتاً، قرر الانضمام إلى التنظيم وحمل السلاح. على مدى تلك السنوات لم تعرف شهلاء ما هي رتبته أو درجته في صفوف االتنظيم.

عندما طلب صدام من شهلاء أن تتبعه، كان قد اختار لنفسه قبلها فتاة أخرى من الأسيرات. أخذ الفتاتين معه إلى بيت وأبقاهما هناك ثلاثة أيام: “ثم باع الفتاة الأخرى، وأخذني إلى بيت عائلته. كانت زوجته تتعامل معي بخشونة في البداية. لكنها أدركت في ما بعد أن لا فائدة من كل ما تفعله معي. في الليالي التي كان ينام معي، كانت هي في اليوم التالي تتشاجر معي”.

كانت هناك فوة خاصة تابعة لداعش في المدن تعرف بـ(الحسبة)، كانت مهمتما مراقبة تفاصيل حياة الناس، ولأنهم كانوا يتوجسون من كل شيء، كان عليهم التدخل في كل شيء. نبه صدام شهلاء بأنها لا ينبغي أن تخطو خطوة واحدة بدون علمه. كان في البداية يخيفها بأن حاملي الهراوات (أفراد الحسبة) لن يسامحوها بسهولة على الخروج بدون زوجها.

“لم أمكث طويلاً مع عائلته، كنت ألمس التغير في تصرفاته معي. أسرّ إلي يوماً أن أجمع ما يلزمني من ثياب وأستعد للرحيل. قال إننا سنذهب معاً إلى سوريا. انطلقنا معاً في سيارته. رغم أني لم أكن أريد الخروج من العراق والابتعاد، لأنني كنت أعلم أن عودتنا لن تكون سهلة. لكني لم أتجرأ على عصيانه، فقد كان يقول إنه في حال تصرفت بتلك الطريقة سيضطر لبيعي لمسلح أجنبي”.

يقع في حب جاريته

“شعرت أنه بدأ يميل لي فعلاً، لكنه لم يكن يريدني أن أشعر بذلك”. المسؤول الداعشي الذي استقبل صدام وشهلاء في سوريا، كلفهما بإعداد الطعام في موقع عسكري. كما أخبرهما بأن عليهما البقاء داخل المقر: “هيأ لنا في اليوم الأول غرفة نقيم فيها، وقال عليك أن تغطي نفسك بحيث لا يرى أي مسلح ولو شعرة من رموشك. لم يكن يسمح لأي شخص بالدنو مني وكان يحميني بدقة، فأدركت سبب منعه إياي من الخروج ونحن في الموصل”.

اشتكت شهلاء ذات مساء من عدم ملاءمة المكان، ورغم أن صدام كان يريد أن يوحي إليها بأنه ليس مهتماً بانزعاجها، إلا أنه أقنع أميره سريعاً بأن يكون ذلك آخر يوم عمل لهما في ذلك المكان: “انتقلنا إلى الجزيرة. بقينا هناك يومين، عانينا فيهما كثيراً من شدة الحر والافتقار إلى الماء. فقررنا الانتقال إلى مكان يسمى (كشمي) ثم إلى (مراشدي) وكان كل مكان أسوأ من الآخر”.

الحب يولد حتى في ظل أزيز الرصاص وصفير القذائف وهدير الطائرات التي تطلق الصواريخ. في ظل رائحة البارود ودخان التفجيرات التي لا مأمن منها. كانت الأيام تمضي، ويزداد تعلق صدام بجاريته. كان أحياناً يفتح لها قلبه ويقول إنه يريد أن تبقى إلى جانبه دائماً: “بمجرد وصولنا إلى سوريا، اتخذني زوجة شرعية له. كان نادراً ما يسأل عن زوجته وولده. لم يكن يفارقني خطوة. أحسست أنه لم يعد يميل إلى واجباته تجاه التنظيم كما كان من قبل”.

صمتت شهلاء لفترة. رغم أني لا أستطيع تفسير ذلك الصمت ولا أدري لماذا عادت إلى الأيام التي قضتها معه، أم أنه مصير زوجها الداعشي الذي لم يسعفها الوقت لتعرف ما حل به: “كان يقول لي إما أن تبقي معي أو تكوني بين أهلك. لكنه في مرات أخرى كان يغير أسلوبه “إذا عدت إلى أهلك يوماً ما ربما سيفكرون في قتلك بسببي. شهلاء، عندما أقول إنك مختلفة، عليك أن تفعلي ما يثبت أنك مختلفة حقاً””.

التفكير في الهرب

نقطة الاختلاف بين استعباد شهلاء وغيرها من البنات والنساء الإزيديات، لا تكمن في أن مالكها الداعشي وقع في حبها وأراد البقاء معها برغبتها وليس لأنه مرغمة، بل في أن الأمر بلغ حد تفكير زوجها الداعشي في الهروب. في تلك الأيام، كانت الأعمدة التي تدعم الخلافة التي حمل صدام ومئات المسلحين السلاح لصالحها، قد بدأت تهتز، وكانت عمليات القصف والحصار تشتد. كانت المدن تسقط واحدة تلو الأخرى، وتبرز علائم قرب نهاية الدولة، التي لم تعترف بها دولة واحدة من دول العالم، وتتضح. كان ذلك بالنسبة لصدام، يعني فقدانه حياته وشهلاء وأقاربه “أريد أن نذهب إلى تركيا”، بهذه الكلمات أشعل بصيص ضوء في نفس شهلاء، بينما كانا يقضيان أيامهما الصعبة في الباغوز.

عاد صدام في اليوم التالي مهموماً مغموماً.

– تعلمين أننا لا نستطيع الذهاب إلى تركيا؟

شهلاء: لماذا؟ لا يسمحون لنا أم أنك ندمت؟

– سألت عليماً بالأمر فقال إن ذلك بحاجة إلى مال كثير.

– وماذا تنوي أن تفعل؟

– لقد اتصلت بأهلي في العراق لإرسال مبلغ من المال لي، لكن لا مال عندهم، لهذا أفكر في حل آخر بالنسبة لك.

“علم صدام أنه عاجز عن العثور على طريقة لنذهب إلى تركيا معاً، لهذا استخرج لي هوية سورية مزورة، من خلال أشخاص مختصين في هذا العمل. قال لي قولي إنك سورية حيثما سألوك. صحبني إلى مكان يوجد به مهربون، وأجرى كل التسهيلات لي، وقال لي حاولي أن تذهبي مع السوريين، ولا تعودي إلى أهلك، فأنا أخشى أن يقتلوك. أنا متأكد أنهم لن يتقبلوك وسيقتلونك”.

أخبر شهلاء بأنه لن يعود إلى العراق أبداً، ولكنه لم يكن يعرف ماذا سيفعل.

ساءت أوضاع الباغوز كثيراً. دفع القصف الذي يستهدف المباني والبيوت الناس إلى المبيت على الطرقات. الكهرباء والماء والطعام بدأ يتلاشى. عاد صدام إلى المخيم في الباغوز “وانطلقت مع المهربين، حتى وصلت إلى الحدود ورأيت البيشمركة، لم أكن أعرف إلى أين نحن ذاهبون ومن هم الذين معي”.

كانت الشمس دافئة ونسمة خفيفة تداعب الزهور الطبيعية التي نبتت بفضل أمطار هذا العام. كانت شهلاء تركز النظر على تراقص الزهور، وربما كانت تفكر في زهور ربيع عمرها التي سقطت ضحية خلافة داعش الساقطة. لكنها رغم ما لمسته من ظلم وقسوة تلك الدولة، تريد أن ترسم لصدام صورة مختلفة: “بينما كان هو يقول لي سأحميك ولن أدع أحداً يمسك ويلحق بك الأذى، كان كل واحد من رفاقه يشتري عشر بنات ويبيت كل ليلة مع واحدة مختلفة، لقد كان مختلفاً”.

وبخلاف توقعات صدام، فإن عائلة شهلاء فتحت لها أحضانها، وفتحت صحيفة جديدة بيضاء لإبنتها.

“لو تمكن صدام من الحصول على المال، لا يعلم إلا الله أين كان مكاني الآن، فقد كان يريد أن نذهب إلى مكان بعيد عبر تركيا”.