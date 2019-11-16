زيارة وفد الفرع١٧ إلى قائممقامية قضاء الشيخان

مكتب العلاقات الفرع ۱۷ Pdk

بتاريخ ( ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ ) زار وفد من الفرع١٧ الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة السيدة ( لازمة الشيخ يوسف) مسؤولة مكتب العلاقات وكل من بدل حجي وحسين مجي أعضاء الفرع و مدراء المخيمات ( ئيسيان . شيخان . مام رشان ) و مسؤولى اللجان في تلك المخيمات ومسوول النازحين خارج المخيمات إلى قائممقامية قضاء الشيخان .

و أستقبل الوفد من قبل السيد (سردار شيخ يحيى) قائممقام القضاء جاءت الزيارة للاطلاع على أوضاع أهلنا النازحين و إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية لغرض التخفيف من معاناة الأهالي . وقد حضر اللقاء السيد مدير شرطة القضاء و ممثلين عن البلدية و الأرزاق( التموين ) خلال هذه الزيارة تم تباحث الكثير من الموأضيع المتعلقة بأوضاع النازحين وخاصة مشكلة الأرزاق و عدم حصول الكثير من أفراد الأسرة على حصتهم التموينية بالإضافة إلى حصة الكاز الأبيض خاصة مع حلول فصل الشتاء وموضوع طرق المخيمات و التأكيد على توفير فرص عمل للشباب في المخيمات وللنازحين بصورة عامة…. كما تم التأكيد على موضوع المدارس ايضآ .

تتطرق السيدة لازمة إلى دور قائممقام الشيخان في تسهيل كافة الأمور المتعلقة بالنازحين و تواجده بينهم في معظم المناسبات ….

من جانبه شكر السيد القائممقام الفرع١٧ على هذه الزيارة و ثمن دورهم الفعال في تخفيف معاناة الشنكاليين ومتابعة ملف النازحين من كافة النواحي .