زيارة إلى منظمة هاريكار

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٨ / ١٢ / ٢٠١٩ ) و بهدف التنسيق بين مركز لالش شنكال ومنظمات المجتمع المدني زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه وكروب هيفي التطوعي التابع لإدارة مخيم جم مشكو إلى منظمة هاريكار في مخيم جم مشكو و أستقبل الوفد من قبل مسؤولة المنظمة الست( جنار).

وتم التباحث حول التنسيق الثقافي و الاجتماعي بين مركز لالش شنكال و المنظمة بما يخدم أهلنا النازحين في المخيمات وخاصة توعية أهالي الطلبة على ضرورة إرسال أبنائهم إلى المدرسة و تشجيعهم على ذلك . من جانبها رحبت مسؤولة المنظمة بهذه الزيارة و اعربت عن شكرها وتقديرها لمركز لالش شنكال لما يقدمه من الدعم المتواصل لكل شرائح المجتمع.