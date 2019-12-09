ديسمبر 10, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة إلى منظمة هاريكار

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة إلى منظمة هاريكار 

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٨ / ١٢ / ٢٠١٩ ) و بهدف التنسيق بين مركز لالش شنكال ومنظمات المجتمع المدني زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه وكروب هيفي التطوعي التابع لإدارة مخيم جم مشكو إلى منظمة هاريكار في مخيم جم مشكو و أستقبل الوفد من قبل مسؤولة المنظمة الست( جنار).

وتم التباحث حول التنسيق الثقافي و الاجتماعي بين مركز لالش شنكال و المنظمة بما يخدم أهلنا النازحين في المخيمات وخاصة توعية أهالي الطلبة على ضرورة إرسال أبنائهم إلى المدرسة و تشجيعهم على ذلك . من جانبها رحبت مسؤولة المنظمة بهذه الزيارة و اعربت عن شكرها وتقديرها لمركز لالش شنكال لما يقدمه من الدعم المتواصل لكل شرائح المجتمع.

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