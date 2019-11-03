زيارة إلى مركز زاخو الثقافي

بتاريخ ( ٣ / ١١ / ٢٠١٩ ) زار وفد من مركز لالش شنكال وكروب هيفي الطوعي الى مركز زاخو الثقافي والاجتماعي واستقبلوا من قبل مدير المركز الاستاذ فرهاد حاجي وعدد من مثقفي زاخو .

تم التباحث حول التنسيق الثقافي بين مركز لالش شنكال و مركز زاخو الثقافي و الاجتماعي . وقدم وفد مركز لالش خلال هذه الزيارة مجموعة من الكتب المختصة بالشأن الايزيدي لكتاب ايزيديين بالاضافة الى اعداد مختلفة من المجلة لالش الدورية . من جانبه شكر الأستاذ فرهاد ناجي مركز لالش شنكال ومركز لالش دهوك لاهدائهم هذه المجموعة القيمة من الكتب .