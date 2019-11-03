نوفمبر 04, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة إلى مركز زاخو الثقافي

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة إلى مركز زاخو الثقافي 

بتاريخ ( ٣ / ١١ / ٢٠١٩ ) زار وفد من مركز لالش شنكال وكروب هيفي الطوعي الى مركز زاخو الثقافي والاجتماعي واستقبلوا من قبل مدير المركز الاستاذ فرهاد حاجي وعدد من مثقفي زاخو .

تم التباحث حول التنسيق الثقافي بين مركز لالش شنكال و مركز زاخو الثقافي و الاجتماعي . وقدم وفد مركز لالش خلال هذه الزيارة مجموعة من الكتب المختصة بالشأن الايزيدي لكتاب ايزيديين بالاضافة الى اعداد مختلفة من المجلة لالش الدورية . من جانبه شكر الأستاذ فرهاد ناجي مركز لالش شنكال ومركز لالش دهوك لاهدائهم هذه المجموعة القيمة من الكتب .

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