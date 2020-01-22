زيارة إلى مركز الرعاية الصحية في مخيم خانكي

اعلام لالش شنكال

في يوم الأربعاء الموافق 1/22/ زار الأستاذ فرحان خلف ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه إلى مركز الرعاية الصحية الأولية في مخيم خانكي.

وتم خلال الزيارة مناقشة بعض المواضيع المهمة منها ضرورة التاكيد على معالجة بعض الأمراض التي تصيب الاطفال في رياض الأطفال وطلاب المدارس وتشكيل فرق جوالة لزيارة المدارس والوقوف على هذه الحالات وضرورة معالجتها ومن جانبه رحب مدير المركز (الدكتور خليل ) بالوفد وقدم شكره وتقديره لمركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم ومتابعتهم لمثل هذه الحالات في المخيمات.