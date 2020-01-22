يناير 23, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة إلى مركز الرعاية الصحية في مخيم خانكي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة إلى مركز الرعاية الصحية في مخيم خانكي

اعلام لالش شنكال
في يوم الأربعاء الموافق 1/22/ زار الأستاذ فرحان خلف ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه إلى مركز الرعاية الصحية الأولية في مخيم خانكي.

وتم خلال الزيارة مناقشة بعض المواضيع المهمة منها ضرورة التاكيد على معالجة بعض الأمراض التي تصيب الاطفال في رياض الأطفال وطلاب المدارس وتشكيل فرق جوالة لزيارة المدارس والوقوف على هذه الحالات وضرورة معالجتها ومن جانبه رحب مدير المركز (الدكتور خليل ) بالوفد وقدم شكره وتقديره لمركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم ومتابعتهم لمثل هذه الحالات في المخيمات.

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