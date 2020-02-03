زيارة إلى مدرسة مخيم جم مشكو2 للدراسة الكوردية



اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ۳ / ٢ / ٢٠٢٠ ) وتكملة لبرنامج مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم المدارس و الطلبة . زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه و كروب هيفي التطوعي التابع لإدارة مخيم جم مشكو إلى إدارة مدرسة جم مشكو2 للدراسة الكوردية .

و استقبلوا من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة . و تم التباحث حول سير العملية التعليمية و المستوى العلمي للطلبة خلال إمتحانات نصف السنة . و جاءت هذه الزيارة للاطلاع على أوضاع الطلبة و الوقوف على احتياجاتهم و الاطلاع على مشاكل الطلبة و أسباب تركهم للدراسة و سبل معالجة تلك الأسباب.