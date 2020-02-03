فبراير 04, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة إلى مدرسة مخيم جم مشكو2 للدراسة الكوردية

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة إلى مدرسة مخيم جم مشكو2 للدراسة الكوردية

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ۳ / ٢ / ٢٠٢٠ ) وتكملة لبرنامج مركز لالش شنكال و مكاتبه في دعم المدارس و الطلبة . زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه و كروب هيفي التطوعي التابع لإدارة مخيم جم مشكو إلى إدارة مدرسة جم مشكو2 للدراسة الكوردية .

و استقبلوا من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة . و تم التباحث حول سير العملية التعليمية و المستوى العلمي للطلبة خلال إمتحانات نصف السنة . و جاءت هذه الزيارة للاطلاع على أوضاع الطلبة و الوقوف على احتياجاتهم و الاطلاع على مشاكل الطلبة و أسباب تركهم للدراسة و سبل معالجة تلك الأسباب.

 

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