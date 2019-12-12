ديسمبر 12, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة إلى مدرسة مخيم جم مشكو /2

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة إلى مدرسة مخيم جم مشكو /2

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩ ) و لغرض ديمومة التواصل مع إدارت المدارس و الوقوف على احتياجاتهم و الاطلاع على مشاكل الطلبة . زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتعاون مع كروب هيفي التطوعي التابع لإدارة مخيم جم إلى إدارة مدرسة مخيم جم مشكو / 2 .

و استقبلوا من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة . و تم التباحث حول المعوقات الدراسية و أسباب ترك الطلبة للدراسة و محاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة والقيام بحملة لتوعية الأهالي في المخيم لحثهم على إرسال أطفالهم إلى المدرسة و تشجيعهم على الاستمرار في الدوام .
من جانبه شكرت إدارة المدرسة هذه الزيارة و اعرب مدير المدرسة عن تعاونه مع اي مبادرة تساهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة و تشجعهم على البقاء في المدرسة .

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