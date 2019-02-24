زيارة إلى مدارس مخيم خانكي

اعلام مركز لالش شنكال

من سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال، قام وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه بالتنسيق مع (منظمة هارتلاند الامريكية ومنظمة وارفين ) في يوم الخميس المصادف ( ٢١ / ٢ / ٢٠١٩ ) بزيارة ادارات المدارس الكوردية والعربية في مخيم خانكي للاطلاع على المشاكل التي تعاني منها إدارات المدارس والعملية التربوية في المخيمات وجمع المقترحات لرفعها إلى الجهات ذات العلاقة ومحاولة إيجاد حلول لها .

وبدورهم قدمت إدارات المدارس كل الشكر والتقدير إلى مركز لالش شنكال على هذا الاهتمام والدعم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين .