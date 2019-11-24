نوفمبر 25, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة إلى ثانوية مخيم ئيسيان المختلطة للنازحين

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة إلى ثانوية مخيم ئيسيان المختلطة للنازحين

اعلام مركز لالش شنكال

بتاريخ ( ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩ ) زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى إدارة ثانوية مخيم ئيسيان المختلطة للنازحين للدراسة العربية ضمن ناحية باعدرى . و أستقبل الوفد من قبل مدير و أعضاء الهيئة التدريسية للمدرسة .

جاءت هذه الزيارة للاطلاع على أوضاع الطلبة و الوقوف على احتياجات المدرسة و سبل تقديم الدعم و المساعدة لانجاح العملية التعليمية . من جانبه رحب مدير المدرسة بالوفد الزائر و ثمن هذه الزيارة و اعرب عن شكره لمركز لالش شنكال و مكاتبه لما يبذلونه من جهود و دعم لكافة شرائح المجتمع و خاصة شريحة الطلبة .

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