زيارة إلى ثانوية مخيم ئيسيان المختلطة للنازحين

اعلام مركز لالش شنكال

بتاريخ ( ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩ ) زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى إدارة ثانوية مخيم ئيسيان المختلطة للنازحين للدراسة العربية ضمن ناحية باعدرى . و أستقبل الوفد من قبل مدير و أعضاء الهيئة التدريسية للمدرسة .

جاءت هذه الزيارة للاطلاع على أوضاع الطلبة و الوقوف على احتياجات المدرسة و سبل تقديم الدعم و المساعدة لانجاح العملية التعليمية . من جانبه رحب مدير المدرسة بالوفد الزائر و ثمن هذه الزيارة و اعرب عن شكره لمركز لالش شنكال و مكاتبه لما يبذلونه من جهود و دعم لكافة شرائح المجتمع و خاصة شريحة الطلبة .