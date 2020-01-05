زيارة إلى اعدادية مخيم جم مشكو المختلطة

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ٥/١/٢٠٢٠ زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتعاون مع كروب هيفي التطوعي التابع لإدارة مخيم جم مشكو إلى اعدادية مخيم جم مشكو المختلطة واستقبلوا من قبل إدارة المدرسة.

وجاءت الزيارة للبدء ببرنامج توعية الطلبة في مدارس المخيم وتشجيعهم على الاهتمام بالدراسة و تحفيزهم على ذلك من خلال خلق روح التنافس بين الطلبة و تكريم الطلبة الأوائل و اختيار الصفوف المثالية من حيث النظافة و حسن السلوك . وغيرها من الأنشطة الطلابية التي تساهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة و تشجعهم على البقاء في المدرسة.