زيارة إلى إدارة مدرسة ئيسيان / 2

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٦ / ١٢ / ٢٠١٩ ) و لغرض ديمومة التواصل مع إدارات المدارس و الوقوف على احتياجاتهم و الاطلاع على مشاكل الطلبة . زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى إدارة مدرسة مخيم ئيسيان /2 . و استقبلوا من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة . و تم التباحث حول المعوقات الدراسية و أسباب ترك الطلبة للدراسة و محاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة والقيام بحملة لتوعية الأهالي في المخيم لحثهم على إرسال أطفالهم إلى المدرسة و تشجيعهم على الاستمرار في الدوام .

من جانبه شكرت إدارة المدرسة هذه الزيارة و اعرب مدير المدرسة عن تعاونه مع اي مبادرة تساهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة و تشجعهم على البقاء في المدرسة .