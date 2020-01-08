زيارة إلى إدارة مدرسة ئيسيان / ١

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٨ / ١ / ٢٠٢٠ ) و لغرض ديمومة التواصل مع إدارات المدارس و الوقوف على احتياجاتهم و الاطلاع على مشاكل الطلبة، زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه إلى إدارة مدرسة مخيم ئيسيان /١ .

و استقبلوا من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة . و تم التباحث حول المعوقات الدراسية و أسباب ترك الطلبة للدراسة و محاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة والقيام بحملة لتوعية الأهالي في المخيم لحثهم على إرسال أطفالهم إلى المدرسة و تشجيعهم على الاستمرار في الدوام . و قدم المركز خلال هذه الزيارة مجموعة من القرطاسية و اللوازم الضرورية لإدارة المدرسة .

من جانبها شكرت إدارة المدرسة هذه الزيارة والدعم و اعرب مدير المدرسة عن تعاونه مع اي مبادرة تساهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة و تشجعهم على البقاء في المدرسة .