نوفمبر 21, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة إلى إدارة مخيم جم مشكو

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
39 مشاهدة

زيارة إلى إدارة مخيم جم مشكو

اعلام لالش شنكال
بتاريخ( ١٨ / ١١ / ٢٠١٩ ) زار وفد من مركز لالش شنكال و كروب هيفي التطوعي إلى إدارة مخيم جم مشكو للنازحين و أستقبل الوفد من قبل مدير المخيم . تباحث الوفد مع مدير المخيم وضع النازحين و الخدمات التي تقدم لهم .كما تطرق الوفد إلى عملية تبديل خيم النازحين .
خلال هذه الزيارة تم اهداء نسخة من كتاب ( الايزيدية . المبادئ و القيم و اصالة الموروث التاريخي للكاتب جلال خرمش ) إلى مدير المخيم .
و قد شكر مدير المخيم وفد مركز لالش شنكال و كروب هيفي على هذه الزيارة و الهدية القيمة و تمنى للمركز دوام التوفيق والنجاح .

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.