زيارة إلى إدارة مخيم جم مشكو

اعلام لالش شنكال

بتاريخ( ١٨ / ١١ / ٢٠١٩ ) زار وفد من مركز لالش شنكال و كروب هيفي التطوعي إلى إدارة مخيم جم مشكو للنازحين و أستقبل الوفد من قبل مدير المخيم . تباحث الوفد مع مدير المخيم وضع النازحين و الخدمات التي تقدم لهم .كما تطرق الوفد إلى عملية تبديل خيم النازحين .

خلال هذه الزيارة تم اهداء نسخة من كتاب ( الايزيدية . المبادئ و القيم و اصالة الموروث التاريخي للكاتب جلال خرمش ) إلى مدير المخيم .

و قد شكر مدير المخيم وفد مركز لالش شنكال و كروب هيفي على هذه الزيارة و الهدية القيمة و تمنى للمركز دوام التوفيق والنجاح .