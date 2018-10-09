زهير كاظم عبود: تهنئة معمدة بالدموع لنادية ولمياء

من القلب اهنيء ابنتي نادية مراد وكل الايزيديين وكل من قام بمتابعة وديمومة عطاء ولقاءات نادية والمجتمع الدولي ،

والجائزة رمز واشارة ومد يد لنستغلها في تعريف البشرية بحقكم في الحياة الكريمة وحقكم بالعقيدة والكرامة لترتفع شامخة كل رؤوس الايزيدية ولتتوحد الجهود من اجل ان نطالب المجتمع الدولي بمساعدة الاسيرات وتخليصهن من انياب الوحوش واعادتهن الى اهاليهن ، وأن نعمل على اعادة المهجرين من خيامهم ومعسكراتهم الى بيوتهم وقراهم وتعويضهم عمالحقهم من ضرر ، وأن وتتوحد المواقف وفقكم الله في مسعاكم، وعن طريقكم ابعث بتهنئة معمدة بالدموع لنادية ولمياء وكل بناتنا الباقيات والسلام.

اخوكم ابدا زهير كاظم عبود