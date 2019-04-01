رواء.. الفتاة الكوردية الإيزيدية التي عادت الى ذويها بعد سنوات من إختطافها من قبل عناصر داعش

رووداو – أربيل/ تمت إعادة الفتاة الكوردية الإزيدية رواء، والتي أصيبت خلال تواجدها في مخيم الباغوز، مع إثنين من اشقائها، الى حضن ذويها في ناحية باعدري في قضاء شيخان، بعدما تم نقلهم من مخيم “الهول” الذي كانوا يقيمون فيه مع عوائل مسلحي داعش بريف مدينة الحسكة في كوردستان سوريا.

وكانت رواء قد أصيبت خلال القصف الذي تعرض له مخيم الباغوز، ولا تعلم ماذا حل بوالديها وبأخواتها الذين كانوا هناك، وستبقى في بيت خالها الى ان يتم معرفة مصيرهم.

وقالت الفتاة الكوردية الإزيدية رواء، لشبكة رووداو الإعلامية، “آمل توفير العلاج لي، وأن تقدم لي المساعدة الطبية، أنا متعبة جداً، ساقي تؤلمني بعد تعرضي لشظية ناتجة عن قصف جوي، أتمنى أن تتم معالجة ساقي، وأن يتم تحرير أمي وشقيقتي ووالدي وجميع الإزيديين المختطفين”.

رواء البالغة من العمر 15 عاماً تم تحريرها مع شقيقيها؛ دلبرين (13 عاماً) وكاظم (8 أعوام)، وهم يقيمون الآن مع خالهم لحين تبين مصير والديهم وبقية أخوتهم.

من جانبه قال ياسر خلف، وهو خال رواء، لشبكة رووداو الإعلامية، “هي ابنة أختي وبعد أن اختطفها (داعش) مع والديها وأربعة من أخوتها وأخواتها، عادت اليوم والحمدلله مع شقيقيها إلى منزلنا في باعدرا، بعد إجراء عملية لساقها، وسأتولى رعايتهم في المنزل مثل بقية أطفالي لحين تحرير والديها”.

من بين 6417 كوردياً إزيدياً اختطفهم داعش، تم حتى الآن تحرير 3425 منهم، فيما لا يزال مصير 2992 مجهولاً

اختطفت رواء عام 2014 من قرية حردان، وبعد مرور 4 سنوات و7 أشهر تحررت مع أخويها، لكن مصير والديها وشقيقتيها غامض حتى الآن، فيما تعاني هي من الإصابة وبحاجة إلى العلاج.