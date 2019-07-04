رسائل واطروحات للدراسات العليا عن الايزيدية … رقم ( 69 و70)

الباحث/ داود مراد ختاري

تتواصل الجامعات العالمية مبادراتها لمعرفة ماهية الديانة الايزيدية بأساليب أكاديمية وذلك عبر رسائل الماجستير واطروحات الدكتوراه لطلبتهم …. ونحن بدورنا عاهدنا جميع الطلبة التعاون معهم ورفدهم بالمصادر والمعلومات مجاناً من أجل ايصال التاريخ الحقيقي للديانة الايزيدية الى البشرية جمعاء .

1- طالبة الماجستير (ميرنا درناثا) من جامعة دهوك ، ورسالتها بعنوان (مدى فائدة العلاج النفسي وتغير الفكر والسلوك لدى الناجيات من داعش)

2- طالب الدكتوراه (محمد سالم سعيد القحطاني) من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية في المملكة العربية السعودية ، واطروحته بعنوان (سياسة الدولة العثمانية تجاه الكوردالايزيدية) .

نتمنى الموفقية لجميع الطلبة والذين وصل عددهم الى (70) طالب وطالبة للدراسات العليا عن الديانة الايزيدية في الجامعات العالمية ، هذا حسب علمي واتصالهم بنا ، وبالتأكيد هناك طلبة آخرين لا علم لنا بهم .