رئيس مجلس محافظة نينوى يستنكر بشدة العملية الجبانة التي استهدفت شخصيتين من عشيرة شمر بنينوى

جتو: نستنكر بشدة العملية الجبانة التي استهدفت شخصيتين من عشيرة شمر بنينوى

ـ ندعو الى كشف الحقائق والتمسك بالقانون وتفويت الفرصة على اعداء البلاد

نستنكر وبشدة العملية الجبانة التي استهدفت شخصيتين من عشيرة شمر في منطقة دوميز بقضاء سنجار والتي اسفرت عن استشهاد (الشيخ خليل محمد الجربا) و (نايف خليل الشمري) عضو مجلس قضاء البعاج.

واننا اذا نجدد تقديم تعازينا لذوي المغدورين، ندعو الجميع الى ضبط النفس، والتمسك بالقانون، وتفويت الفرصة على اعداء البلاد الذين يتحينون هكذا فرص للاصطياد بالمياه العكرة، كما نطالب بكشف الحقائق ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.

نحن على ثقة بان الحكماء في عشيرة شمر، سيستمروا بنهج ابائهم واسلافهم في تقوية اواصر المحبة والتعاون مع محيطهم، ولن يسمحوا بتعكير علاقاتهم التاريخية مع اي طرف قد ينتمي اليه القتلة، ونشير الى دور عشائر وابناء شمر الذين تصدوا وببسالة الى تنظيم داعش الارهابي اثناء اجتياحه لغرب نينوى في مطلع شهر آب/ اغسطس 2014، واوقعوا به خسائر فادحة، كما نشير الى الموقف التاريخي لعشائر شمر في مساعدة اهالي سنجار اثناء تلك الغزوة الغاشمة التي تعرضوا اليها من عصابات داعش الارهابية والتكفيرية.

ونؤكد للجميع اننا نقف على مسافة واحدة من ابناء نينوى، وسنقف لصف القانون والعدالة، وسنبذل قصارى جهدنا لفرض سلطة القانون وندعم الاجهزة الامنية في تحقيق ذلك.

سيدو جتو

رئيس مجلس محافظة نينوى

18/10/2018