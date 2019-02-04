رئيس مجلس محافظة نينوى يستقبل لجنة نيابية تحقيقية حول إدارة سنجار

إعلام مجلس محافظة نينوى

استقبل السيد سيدو جتو رئيس مجلس محافظة نينوى، رئيس واعضاء اللجنة التحقيقية النيابية حول الادارة في قضاء سنجار، وذلك في يوم الاحد المصادف 3/2/2019 في مبنى المجلس.

وتحدث النائب شيروان جمال دوبرداني، رئيس اللجنة، حول دور وواجب هذه اللجنة التي ستحقق حول ما يحصل في ادارة سنجار، مبينا ان هذه اللجنة النيابية سترفع تقريرها الى رئاسة مجلس النواب العراقي لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشان بالاستناد الى ما ستخلص اليه هذه اللجنة التحقيقية، مشيرا الى ان القانون عبارة عن وثائق وشهادات ووقائع موثقة، وان القوات العراقية ينبغي ان تطبق اي قرار يتخذه مجلس النواب في اي شان كان، ومن واجب تلك القوات ان تحمي وتؤمن عمل الادارة الرسمية لقضاء سنجار.

من جانبه رحب السيد سيدو جتو بالوفد الزائر، واعرب عن استعداد مجلس المحافظة لدعم عمل هذه اللجنة التي من واجبها ان تساند المؤسسات والتشريعات الدستورية العراقية وتكشف المتجاوزين عليها.

من جانبه قال النائب ناصر الهركي، عضو اللجنة، ان واجبنا جميعا هو خدمة اهالي نينوى بلا استثناء، ونحن سنقف مع السياقات الدستورية والشرعية، مع علمنا ان الوضع في سنجار هو عسكري بامتياز، وهنالك تجاوز بالقوة على المؤسسات الشرعية فيها، ونحن سنحقق في ذلك، لانه من غير المقبول ان يكون هنالك تجاوز على الشرعية والدستور وسنبذل ما بوسعنا لاعادة الشرعية الى سنجار.

وحضر اللقاء عدد من السادة اعضاء مجلس محافظة نينوى.

هذا وضمت اللجنة كل من السادة النواب، شيروان جمال الدوبرداني رئيس اللجنة، والسادة الاعضاء النواب، ناصر الهركي، طعمة اللهيبي، حسن آلي.

ومن المؤمل ان يبدا السادة اعضاء اللجنة للتحقيق بالموضوع اعلاه بلقاءات مع كل من السيد سيدو جتو رئيس مجلس محافظة نينوى، والسيد نوفل حمادي السلطان محافظ نينوى، السيد محما خليل قائمقام قضاء سنجار، والسيد ويس نايف بدل رئيس مجلس قضاء سنجار.