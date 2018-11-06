رئيس مجلس قضاء سنجار: محاولات استبدال القائممقام بدون موافقة الكورد ستبوء بالفشل

رووداو – أربيل/ أعلن رئيس مجلس قضاء سنجار، ويس نايف، أن محاولات تغيير القائممقام بدون موافقة الكورد “مجرد أضغاث أحلام وسيكون مصيرها الفشل”، مؤكداً أن “مجلس القضاء الذي يضم 14 عضواً كوردياً من أصل 18، هو الوحيد القادر على تعيين قائممقام جديد”.

وقال نايف لشبكة رووداو الإعلامية إن “جميع المحاولات للإطاحة بقائممقام سنجار الحالي، محما خليل، ستبوء بالفشل، لأن ذلك من الصلاحيات الحصرية لمجلس القضاء الذي يتألف من 18 عضواً، منهم 14 عضواً كوردياً، و12 من هؤلاء ينتمون للحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وأشار إلى بذل جهود حثيثة بغية استئناف القائممقام الحالي وبقية المسؤولين المحليين أعمالهم، مضيفاً أن “محافظ نينوى دخل على الخط من أجل تسوية هذا الأمر”.

يذكر أن عدداً كبيراً من مسؤولي سنجار اضطروا إلى مغادرة القضاء عقب أحداث 16 اكتوبر 2017، لكن الأسبوع الماضي شهد محاولات لعودة هؤلاء، دون أن تنجح في ذلك حتى الآن، فيما تستمر الجهود بغية استئناف المسؤولين الكورد أعمالهم.

تجدر الإشارة إلى مجلس قضاء سنجار يضم أيضاً عضوين عربيين وآخر تركمانياً ورابعاً مسيحياً، إلى جانب أعضائه الكورد الـ14.