رئيس القوالين: برقية تعزية بمناسبة وفاة الامير تحسين سعيد علي بك

تلقينا ببالغ الأسف والأسى نبأ وفاة الامير تحسين سعيد علي بك امير عموم الديانة الإيزيدية في العراق والعالم .

وبرحيله خسر الايزيديون رجلاً كان مثالاً للانفتاح على الجميع والمحب للجميع، وكان مخلصاً لابناء شعبه. وصمام امان للسلام بين الجميع. وطول مسيرته الطويلة عمل بكل حكمة من أجل اطفاء نار الفتنة التي كان يسعى دوما البعض لاشعالها. وكان متفانيا ومخلصا لخدمة قضية شعبه في الداخل والخارج وفي جميع المحافل الدولية والعالمية من اجل نصرة قضيتهم العدالة واستحصال حقوقهم.

وبهذه المناسبة الاليمة على قلوبنا جميعا ونيابة عن القوالين جميعا نتقدم باحر التعازي وصادق المواساة لعائلة سمو الامير وكافة افراد العائلة الاميرية وعموم الايزيديين في العراق وسوريا وتركيا وروسيا وجورجيا وبلاد المهجر.

قوال بهزاد قوال سليمان

رئيس القوالين وعضو المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى