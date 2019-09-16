رئيس إقليم كوردستان يصدر قراراً بشأن الكورد الإيزيديين ويدعو حكومة بغداد لتحمل مسؤولياتها

بعد تحديد برلمان كوردستان، الثالث من آب يوماً لاستذكار الإبادة الجماعية الذي تعرض له الكورد الإزيديون، وقع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الأحد، القرار من أجل إحياء ذكرى الإبادة وتقدير الضحايا.

القرار الذي يحمل توقيع نيجيرفان البارزاني، يستند لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٥٦ من قانون انتخابات برلمان كوردستان – العراق رقم ١ المعدل لعام ١٩٩٢، والفقرة الأولى من المادة ٧٧ من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان والمؤلف من خمسة بنود.

وورد في القرار أن “المجزرة والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الكورد الإزيديين في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان من قبل تنظيم داعش، تحمل خصائص جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتتحمل السلطات الدستورية في جمهورية العراق مسؤولية التعويض وتوفير الحقوق والامتيازات للضحايا وإعادة إعمار المنطقة”.

وتابع: “يُحدد الثالث من آب يوماً للإبادة الجماعية للكورد الإزيديين وعلى مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار، وعدم العمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار”.

وأشار إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ منذ نشره في جريدة “وقائع كوردستان” الرسمية.

وجاء في الأسباب الموجبة للقرار: “تحقيق العدالة وتوفير الحقوق والامتيازات والتعويض والتقليل من آثار جرائم الإبادة الجماعية، وتقدير الضحايا”.

ـ رووداو