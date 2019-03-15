رئيسة مؤسسة الشهداء: ضحايا سنجار قتلوا بدم بارد وهمجية ووحشية تندى لها الإنسانية

وصفت رئيسة مؤسسة الشهداء، ناجحة عبدالأمير، أن ما تعرض له الكورد الإيزيديين في منطقة كوجو بقضاء سنجار بالإبادة الجماعية، مشيرة إلى أنهم ” قتلوا بدم بارد وهمجية ووحشية تندى لها الإنسانية”.

وقالت ناجحة عبدالأمير، “من هذا المنبر أبعث برسالة إجلال وإكبار إلى الضحايا من الشهداء بمنطقة كوجو في سنجار”.

وأضافت “أن الهجمة الإرهابية والتكفيرية والتي تصاعدت خطواتها عبر منصات الفتنة الطائفية وجهات سياسية اخرى حيث يتحملون خطايا هجمات داعش الإرهابية وكانت بمثابة الزيت الذي اشعل الفتنة لداعش والذي دمر المدن العريقة وهتك حرمة جميع المقدسات”.

وشددت ناجحة بالقول: “إن ضحايا هذه المنطقة قتلوا بدم بارد وهمجية ووحشية تندى لها الإنسانية وهدفها القضاء على الحياة في المجتمع العراقي”. مضيفة : “أن المادة الثانية من قانون منع الابادة الجماعية لعام 1948 نجد فيه أن ما تعرض له الاخوة في سنجار يندرج تحت بند الإبادة الجماعية لذا لابد من مشاركة الأسرة الدولية من الأمم المتحدة وكوادرنا الفنية المتخصصة ودائرة الشهداء المقابر الجماعية والطب العدلي والأمانة العامة لمجلس الوزراء للبحث والتنقيب عن ضحايا هذه الجريمة النكراء”.

كما أكدت “أن جميع مؤسساتنا كانت لها الريادة في التحري عن المقابر الجماعية والتي تزيد على 198 مقبرة جماعية، ونعلن اليوم عن استكمال الخطوات التحري عن مصير المفقودين وفقتح المقابر الجماعية”.

ودعت ناجحة ” المجتمع الدولي بمساعدة العراق للحصول على الاعتراف الدولي للحصول على تأييد دولي بأن ما حصل للعراق وللايزيديين ابادة جماعية، وكما نرجو اسناد العراق بتقديم الدعم للضحايا”.