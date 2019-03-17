“دلدار ودلبر”.. الناجيان الوحيدان من عائلة كوردية إيزيدية اختطف داعش كل أفرادها

رووداو – مخيم روانكَة/ بعد مرور نحو 5 سنوات من اختطافهم من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش، حررت قوات سوريا الديمقراطية، الشقيقين “دلدار ودلبر” من بلدة الباغوز وهما الناجيان الوحيدان حتى الآن من عائلة كوردية إزيدية اختطف التنظيم كل أفرادها، فيما لا يزال مصير البقية مجهولاً.

وبعد هذا الانقطاع الإجباري تمكن الشقيقان من اللعب مع ابن عمهم أخيراً في مخيم روانكَة بمحافظة دهوك، لكن وبسبب عدم قدرتهما على التكلم باللغة الكوردية، فإن تواصلهما مع بقية الأطفال يقتصر على الإشارة والألعاب الحركية فقط.

وقال دلبر علي، لشبكة رووداو الإعلامية: “دربنا (مسلحو داعش) على استخدام السلاح، كما ألقوا علينا دروساً لتعلم القرآن والفقه والعقيدة، ومن ثم نقلونا إلى الباغوز، لكن تم تحريرنا ونحن الآن هنا (في دهوك)”.

و”دلدار ودلبر” هما الناجيان الوحيدان من عائلة مكونة من خمسة أفراد، ويعيشان الآن مع عمهما في مخيم روانكَة، دون معرفة شيء عن مصير البقية سواء أكانوا بقبضة داعش أو كانوا بين ضحايا المقابر الجماعية.

وقال جهاد رفو، وهو عم الطفلين: “سعدنا جداً بعودة ابنيّ أخي، نشكر الله على ذلك، لكن لا يزال نحو 20 فرداً من أسرتنا بقبضة داعش، في الحقيقة نحن لا نعلم إذا كانوا في المقابر الجماعية أو ما زالوا أحياءً”.

وتشير آخر الأرقام التي نشرتها مديرية شؤون الإزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الرابع من شهر آذار الجاري إلى أن 6417 شخصاً اختطفوا خلال هجوم داعش على سنجار (3548 من الذكور) و (2869 من الإناث). وتم حتى الآن تحرير 3371 منهم (1165 امرأة، 337 رجلاً، 976 فتاة و 893 صبياً).

ولا يزال 3046 شخصاً (1406 من الذكور، 1640 من الإناث) بقبضة التنظيم دون معرفة مصيرهم.

وتسبب داعش بنزوح 360 ألف شخص من سنجار ومحيطها، ومقتل 1293 كوردياً إزيدياً، كما عثر على 71 مقبرة جماعية.

ويقدر عدد الأطفال الكورد الإزيديين الذين تم تدريبهم على يد داعش بـ500 طفلاً تتجاوز أعمارهم العشر سنوات.

وجرت أمس الجمعة، مراسم فتح أول مقبرة جماعية للكورد الإزيديين في سنجار بحضور حكومي ودولي لافت.