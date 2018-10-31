داعش يزيد من تحركاته في جنوب شنكال وسهل نينوى

قائمقام القضاء: أبلغنا الحكومة العراقية ولم نتلقى رداً …

كشف قائمقام قضاء شنكال، أن تنظيم داعش زاد من تحركاته خلال الأيام العشرة الأخيرة في جنوب شنكال وسهل نينوى.

وقال محما خليل لـ (باسنيوز): «تحركات تنظيم داعش في جنوب شنكال وسهل نينوى تشكل خطورة كبيرة، وبات نشاطهم ملحوظاً في المنطقة، وهذه التحركات في حال استمرارها من المؤكد أنها ستسبب أضراراً كبيرة للمنطقة، فتنظيم داعش تنظيم خطير»، وأضاف «بعد خروج قوات البيشمركة لم يعد في مواجهة داعش في المنطقة سوى الحشد الشعبي والقوات العراقية».

وأكد خليل، أن «شنكال منطقة استراتيجية، وخلال الأسبوع المنصرم أبلغنا الحكومة العراقية عن تحركات داعش عدة مرات، لكن حتى الآن لم نتلقى أي رد».

وتدهورت الأوضاع الأمنية في شنكال وسهل نينوى وباقي ‹المتنازع عليها› بعد أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، وعاود داعش نشاطه وتحركاته فيها بشكل ملحوظ، بعد سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية الأخرى على هذه المناطق.