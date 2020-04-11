خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين: محاولاتنا مستمرة لإعادة المئات من شبابنا العالقين في السيطرات لذويهم

إعلام خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين/ بعيدا عن الإعلام، تم تشكيل خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين قبل عدة اسابيع، تضم كل من السادة، سيدو جتو شنكالي رئيس مجلس محافظة نينوى، سليمان فانو مسؤول مركز لالش فرع سنوني، كاوه ختاري مسؤول منظمة جفين لتنمية المجتمع، وتنسق جهودها مع الشيخ شامو مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان لشؤون الايزيديين، علما ان العمل في هذه الخلية هو تطوعي.



ومن ابرز مهام هذه الخلية هو تنسيق الجهود مع الجهات المختصة في اقليم كوردستان ومع الجهات ذات العلاقة خارج الاقليم وخاصة في محافظة نينوى وغيرها من اجل تقديم الخدمات للايزيديين في هذا الشان.

وفي تصريح خاص، قال سيدو جتو شنكالي ان “خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين تركز حاليا جل اهتمامها على إعادة او إيصال نحو 950 من الايزيديين العالقين في بعض نقاط التفتيش داخل الاقليم وخارجه”.

واضاف “اغلبهم من العمال في الموصل وبغداد واربيل وكركوك والسليمانية وغيرها”.

واوضح شنكالي ان “مشكلة هؤلاء العالقين هي انهم يحملون بطاقات سكن من الموصل او سنجار، بينما سكنهم في محافظة دهوك وغالبيتهم العظمى يسكنون بالمخيمات، وبجهود خليتنا تم ادخال البعض منهم، والعمل مستمر لايصالهم جميعا لذويهم بعد ان يخضعوا للحجر الصحي”.

ومضى بالقول “لابد من ان نوجه شكر خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين الى السيد فرهاد اتروشي محافظ دهوك، و سردار شيخ يحيى قائمقام قضاء الشيخان على تعاونهم الكبير معنا، والذين يؤدون واجباتهم بشكل اكثر من رائع وبتوجيهات من وزارة الداخلية في الاقليم، كما نشكر الدكتور نزار عصمت مدير عام صحة دهوك، والدكتور كريم كمال مدير صحة الشيخان”.

وتابع “كما نشكر سمو الامير حازم تحسين بك على تعاونه معنا، فضلا عن توجه الشكر الخاص الى الشخصية الاجتماعية الايزيدية بشير كورية الذي تبرع مشكورا بكافة نفقات الطعام في مراكز الحجر الصحي للايزيديين العائدين من محافظات اخرى”.

وبحسب شنكالي فان “جهود خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين مستمرة، وهي على تواصل دائم مع الجهات المختصة في اقليم كوردستان، وتعمل بشكل طوعي لخدمة الايزيديين جميعا لتجاوز هذه المحنة الانسانية”.