خلية ازمة كورونا لشؤون الايزيديين: الجهات المختصة بكوردستان تعمل باقصى طاقاتها

ـ نحو 500 شاب ايزيدي يضغطون على استيعاب مراكز الحجر الصحي بدهوك

نود الايضاح للراي العام الايزيدي ان الضغط عل مراكز الحجر الصحي للقادمين الى محافظة دهوك بلغ اقصى حدوده، حيث ان العشرات يتوافدون بشكل يومي من مختلف الارجاء لمحافظة دهوك.

ونشير الى ان مراكز الحجر في دهوك، اعطت فسحة كبيرة للايزيديين بالرغم من الضغط الهائل عليها، لكن للاسف ان تلك الفسحة لم تتناسب وحجم العائدين لمناطق سكناهم في محافظة دهوك، وخاصة وانه تم استقبال نحو 950 ايزيديا في غضون الايام السابقة القليلة في قضاء شيخان فقط.

عليه، نشير الى ان نحو 500 شاب ايزيدي ينتظرون الدخول لمحافظة دهوك، لكن للاسف فان مراكز الحجر الصحي ممتلئة بالكامل، ونرجو ونتامل من شبابنا العائدين المزيد من الصبر، كي يتم ادخالهم لمواقع الحجر الصحي، وننصح اولئك الشبان باللجوء لمعارفهم واصدقائهم خلال الايام العشر القادمة كي يتم افساح مجال لاستيعابهم بمراكز الحجر الصحي، مع اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة ابان وجودهم مع مستضيفهم.

وفي نفس الوقت ندعو النشطاء والاعلاميين الايزيديين للتعامل بايجابية مع سير الاحداث بسبب فايروس كورونا وتاثيراته على مجتمعنا، مع الحرص على نقل الاخبار الدقيقة من مصادرها بدون تهويل او تسقيط اعلامي لاي طرف كان.

اعلام خلية كورونا لشؤون الايزيديين